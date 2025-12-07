Advertisement

عربي-دولي

شعر به سكان تركيا وإيطاليا.. زلزال يضرب اليونان وهذه قوته

Lebanon 24
07-12-2025 | 12:24
A-
A+
Doc-P-1452015-639007325022572079.webp
Doc-P-1452015-639007325022572079.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (جي.إف.زد) اليوم السبت بأن زلزالًا بلغت قوته 6.36 درجة ضرب اليونان.
Advertisement


وأوضح أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، ما جعله هزة سطحية قوية شعر بها سكان أثينا والمناطق المحيطة، إضافة إلى بعض دول الجوار مثل تركيا وإيطاليا.


وأفادت السلطات اليونانية، من خلال هيئة الزلازل الوطنية، بأن أكثر من 110 هزة ارتدادية صغيرة وقعت في الـ24 ساعة السابقة، مما يعكس نشاطا زلزاليا مكثفا في المنطقة. (سكاي نيوز) 
مواضيع ذات صلة
زلزال يضرب اليونان.. وهذه قوّته
lebanon 24
07/12/2025 21:37:14 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال يضرب تركيا.. وهذه قوته
lebanon 24
07/12/2025 21:37:14 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال يضرب تركيا.. وهذه قوته
lebanon 24
07/12/2025 21:37:14 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: زلزال بقوة 5.8 درجات بالقرب من ساحل وسط تشيلي شعر به سكان العاصمة سانتياغو
lebanon 24
07/12/2025 21:37:14 Lebanon 24 Lebanon 24

المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض

المركز الألماني

الزلازل الوطنية

اليونانية

سكاي نيوز

سكاي نيو

إيطاليا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2025-12-07
13:56 | 2025-12-07
13:51 | 2025-12-07
13:37 | 2025-12-07
13:12 | 2025-12-07
13:02 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24