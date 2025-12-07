شعر به سكان تركيا وإيطاليا.. زلزال يضرب اليونان وهذه قوته

Advertisement

أفاد (جي.إف.زد) اليوم السبت بأن زلزالًا بلغت قوته 6.36 درجة ضرب .وأوضح أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، ما جعله هزة سطحية قوية شعر بها سكان والمناطق المحيطة، إضافة إلى بعض دول الجوار مثل وإيطاليا.وأفادت السلطات ، من خلال هيئة ، بأن أكثر من 110 هزة ارتدادية صغيرة وقعت في الـ24 ساعة السابقة، مما يعكس نشاطا زلزاليا مكثفا في المنطقة. (سكاي نيوز)