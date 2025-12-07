المبعوث الأميركي: مستقبل دونباس ومحطة زابوريجيا النووية قضايا ما زالت تعرقل الاتفاق

Advertisement

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى ، ، إن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب هناك "قريب جدا"، ويعتمد الآن على حل قضيتين رئيسيتين عالقتين وهما مستقبل منطقة ومحطة زابوريجيا للطاقة النووية.وبدأت غزو أوكرانيا في شباط 2022 بعد قتال بين انفصاليين مدعومين من روسيا وقوات أوكرانية في دونباس على مدى ثماني سنوات. وتتكون دونباس من منطقتي دونيتسك ولوجانسك.