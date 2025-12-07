Advertisement

المبعوث الأميركي: مستقبل دونباس ومحطة زابوريجيا النووية قضايا ما زالت تعرقل الاتفاق

Lebanon 24
07-12-2025 | 12:41
قال المبعوث الأميركي الخاص إلى أوكرانيا، كيث كيلوج، إن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب هناك "قريب جدا"، ويعتمد الآن على حل قضيتين رئيسيتين عالقتين وهما مستقبل منطقة دونباس ومحطة زابوريجيا للطاقة النووية.
وبدأت روسيا غزو أوكرانيا في شباط 2022 بعد قتال بين انفصاليين مدعومين من روسيا وقوات أوكرانية في دونباس على مدى ثماني سنوات. وتتكون دونباس من منطقتي دونيتسك ولوجانسك.
