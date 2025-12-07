تسرب المياه يهدد مكتبة الآثار المصرية باللوفر.. مئات الكتب تتلف!

Advertisement

أعلنت إدارة متحف اللوفر أن تسرب المياه الشهر الماضي ألحق أضرارًا بمكتبة ، ما أدى إلى تلف ما بين 300 و400 كتاب، في حادث يبرز تدهور البنية التحتية لدى المتحف الأكثر زيارة في العالم.وأشار نائب مدير المتحف إلى أن الكتب المتضررة كانت متداولة بين علماء المصريات، وليست من بين النسخ النادرة أو الثمينة، موضحًا أن المشكلة كانت معروفة منذ سنوات، مع تحديد موعد بدء الإصلاحات في أيلول 2026. (سكاي نيوز)