طهران كانت من أبرز داعمي الأسد.. ضباط سابقون يروون خفايا الانسحاب الإيراني من سوريا بعد عام من سقوط الاسد

قبل عام، وصلت فصائل معارضة بقيادة الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع إلى دمشق، بعد هجوم مباغت انطلق من شمال غرب البلاد، ونجح خلال أيام في الإطاحة بالأسد الذي حكمت عائلته البلاد بقبضة من حديد لأكثر من خمسة عقود. كتب موقع "العربية": سحبت بعثتها الدبلوماسية وقواتها من قبل يومين من الإطاحة بحكم حليفها الرئيس بشار الأسد في الثامن من كانون الأول 2024، وفق ما أفادت ثلاثة مصادر متطابقة لوكالة فرانس برس.قبل عام، وصلت فصائل معارضة بقيادة الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع إلى دمشق، بعد هجوم مباغت انطلق من شمال غرب البلاد، ونجح خلال أيام في الإطاحة بالأسد الذي حكمت عائلته البلاد بقبضة من حديد لأكثر من خمسة عقود.

وكانت طهران أبرز داعمي الأسد خلال سنوات النزاع (2011-2024)، إذ نشر الحرس الثوري مستشارين وقوات في الميدان، وكذلك انتشرت مجموعات موالية لها، أبرزها اللبناني ومجموعات عراقية وأفغانية، لمساندة القوات الحكومية. وقاتل عناصر هذه المجموعات بضراوة، وكانوا يمسكون بمحاور قتالية أساسية.



وقال ضابط سوري سابق عمل في أحد المقرات الأمنية التابعة للحرس الثوري الإيراني في دمشق لوكالة فرانس برس، إنه تلقى اتصالاً من قيادته في الخامس من كانون الأول 2024، أي قبل ثلاثة أيام من سقوط الحكم السابق، طلبت منه فيه التوجه إلى مقر العمليات في حي المزة فيلات شرقية في العاصمة صباح الجمعة في السادس من كانون الأول 2024 بسبب "أمر هام".



وأوضح أن القائد الإيراني المسؤول عن المجموعة حينها، والمعروف باسم الحاج أبو إبراهيم، أبلغ الحاضرين من ضباط وجنود سوريين يخدمون تحت إمرة الإيرانيين وعددهم نحو 20 شخصاً، فور وصولهم بأنه "بعد اليوم لن يكون هناك حرس ثوري إيراني في سوريا"، مضيفا في خبر كان له وقع الصاعقة عليهم "نحن مغادرون".



وطلب المسؤول الإيراني، وفق الضابط، من العناصر "إحراق وثائق حساسة وإتلافها أمامه، وسحب جميع الأقراص الصلبة من الحواسيب". بعدها أُبلغوا بأن "كل شيء انتهى، ولن نكون مسؤولين عنكم بعد اليوم، وستصلكم هوياتكم المدنية بعد أيام".

وتابع الضابط "بدا الأمر وكأنه معدّ مسبقاً. لكنه كان مفاجئاً لنا. كنّا نعرف أن الأمور ليست على ما يرام، لكن ليس إلى هذا الحد"، في وقت كانت السلطة السابقة تتكبد خسارات متتالية على الأرض من حلب وصولاً إلى حماة.



وتلقى الضابط ورفاقه راتب شهر مسبقاً، قبل أن يتفرّق شملهم ويعودوا مذهولين إلى منازلهم. بعد يومين، انهار الحكم فجر الثامن من كانون الأول، وفر الأسد.



انسحاب شامل

وفي رواية متقاطعة، قال موظفان سوريان سابقان في القسم القنصلي في السفارة الإيرانية في دمشق، إن القنصلية أُخليت بالكامل مساء الخامس من كانون الأول 2024. وغادرت البعثة الدبلوماسية البلاد متجهة إلى ، بينما أُبلغ الموظفون السوريون بـ"ملازمة منازلهم"، وصُرفت لهم رواتب ثلاثة أشهر مقدماً.



وقال موظف إن عدداً من زملائه السوريين الذين "يحملون جنسية إيرانية غادروا معهم ليلاً وبرفقتهم ضباط كبار من الحرس الثوري الإيراني".



وكانت مكاتب السفارة والقسم القنصلي وجميع المراكز الأمنية الإيرانية خالية تماماً في اليوم التالي.



وتشير شهادات سائقين وموظفين على الحدود في تلك الفترة إلى ازدحام غير مسبوق شهده معبر جديدة يابوس - المصنع يومي الخميس والجمعة، إذ تطلب العبور انتظار ثماني ساعات.

داخل قاعدة شكّلت غرفة عمليات رئيسية للقوات الإيرانية جنوب مدينة حلب، يقول العقيد محمد ديبو من السورية لفرانس برس "بعدما سقطت حلب، لم تقاتل إيران في مكان آخر"، مضيفاً "اضطرت للانسحاب بشكل مفاجئ بعد الانهيار السريع".



ويشير إلى تنفيذ فصائل المعارضة هجوماً حصد قتلى إيرانيين في بداية الهجوم على حلب.



وشكّل القسم من المدينة مركز ثقل للقوات الإيرانية وقواعدها العسكرية والقوات التابعة لها، مثل حزب الله اللبناني وفصائل عراقية، بالإضافة إلى ريف حلب الجنوبي وبلدتي نبل والزهراء ومطار النيرب العسكري في شرق المدينة.



وأكدت تقارير نشرتها وسائل إعلام إيرانية في نهاية تشرين الثاني 2024 مقتل عناصر من القوات الإيرانية في حلب، بينهم مستشار عسكري بارز هو سردار بور هاشمي، دُفن في طهران بحضور عدد كبير من مسؤولي الحرس الثوري.



وقال ديبو "عندما دخلنا مقراتهم (في حلب) وجدنا وثائق شخصية من جوازات سفر وهويات تابعة لضباط إيرانيين لم يكن لديهم الوقت لسحبها".



وشاهد مراسل فرانس برس على جدار داخل القاعدة المهجورة التي انهارت جدرانها، شعارات لحزب الله وإيران إلى جانب رسم يظهر سيفاً يشق علم .



وأوضح ديبو الذي رافق الفصائل المقاتلة المعارضة من إدلب وصولاً إلى دمشق بأنه بعد السيطرة على حلب، "أُجلي قرابة 4000 مقاتل إيراني عن طريق قاعدة حميميم" الروسية التي كانوا لجأوا إليها، بينما فر آخرون باتجاه والعراق.



ويتقاطع ذلك مع ما يرويه الضابط السوري الذي رفض الكشف عن هويته، والذي يقول إن "قائداً إيرانياً معروفاً باسم الحاج جواد، أُجلي" في الخامس من كانون الأول 2024، "برفقة عدد من المقاتلين والضباط الإيرانيين عبر قاعدة حميميم" إلى طهران.



وكان مصدر ميداني في حزب الله قال لفرانس برس فجر الثامن من كانون الأول، إن "الحزب أوعز لمقاتليه" بالانسحاب من مواقعهم في محيط حمص (وسط) وفي محيط دمشق.



وتمركزت المجموعات الموالية لطهران في مواقع حساسة داخل دمشق وريفها، لا سيما في المزة ومقام السيدة زينب ومحيط مطار دمشق، إضافة إلى نقاط في المناطق الحدودية مع لبنان ومع العراق، وأشرفت على عمليات عسكرية وتدريب وتنسيق مباشر مع قوات الحكم السابق.



ومع تفاقم النزاع وتراجع قدرات الجيش السوري خلال سنوات الحرب، توسّع النفوذ الإيراني ليشمل مراكز أمنية ومستودعات أسلحة وقواعد مشتركة مع الجيش استهدفتها خلال السنوات الماضية مئات الغارات الجوية . وكانت إسرائيل تؤكد رفضها تجذّر قوات موالية لطهران قرب حدودها.