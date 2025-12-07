Advertisement

عربي-دولي

بعد منعهم الاحتفالات.. الداخلية السورية ترد على قسد: بأي حق يمنعون السوريين من الاحتفال؟

Lebanon 24
07-12-2025 | 13:02
رد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في تصريح خاص للعربية.نت/الحدث.نت، اليوم الأحد، على بيان قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بمنع احتفالات التحرير بالمواقع القابعة تحت سيطرتها، بأنه "بيان فاشل".
وأضاف أن تحرير سوريا مناسبة عظيمة لكل السوريين تعنى بها كل المحافظات والمكونات والقوميات، مشدداً على أن وزارة الداخلية تتبع نهجاً واحداً مع كل المحافظات.

كما أوضح أن الداخلية ستبذل كل الجهود ليفرح كل السوريين، متسائلاً: "بأي حق يمنعون السوريين من الاحتفال".
