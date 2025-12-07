بعد منعهم الاحتفالات.. الداخلية السورية ترد على قسد: بأي حق يمنعون السوريين من الاحتفال؟

Advertisement

رد المتحدث الرسمي باسم البابا في تصريح خاص للعربية.نت/الحدث.نت، اليوم الأحد، على بيان قوات "قسد" بمنع احتفالات التحرير بالمواقع القابعة تحت سيطرتها، بأنه "بيان فاشل".وأضاف أن تحرير سوريا مناسبة عظيمة لكل السوريين تعنى بها كل المحافظات والمكونات والقوميات، مشدداً على أن وزارة الداخلية تتبع نهجاً واحداً مع كل المحافظات.كما أوضح أن الداخلية ستبذل كل الجهود ليفرح كل السوريين، متسائلاً: "بأي حق يمنعون السوريين من الاحتفال".