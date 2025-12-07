19
نتنياهو يخطط لحملة "تطهير" ضد المناوئين له داخل الليكود.. هذا ما كشفته صحيفة اسرائيلية
Lebanon 24
07-12-2025
|
13:37
A-
A+
photos
A+
A-
بدأ
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
التخطيط لحملة "تطهير" ضد المناوئين له داخل حزبه، وسيستهدف هذه المرة مؤسستي الرقابة والقضاء داخل "الليكود".
وقالت صحيفة "
يديعوت أحرونوت
"، إن
نتنياهو
قرر الاستفادة من الفرصة التي أعقبت الانتخابات لمؤتمر الحزب، واتخاذ خطوة إلى الأمام في المواجهة لإسكات الانتقادات الداخلية.
وأضافت أنه بعد أن قرر الحزب من أعلى القمة وقف التعاون مع مراقب "الليكود" (أمين المظالم)، شاي غليلي، بعد نشره عدة تقارير انتقادية، يخطط نتنياهو للسيطرة على منصب رئيس هذه الهيئة، إلى جانب منصب رئيس هيئة
القضاء
داخل الحزب التي يقودها ميخائيل كلاينر.
وقالت مصادر داخل الحزب: "إنهما معارضان بشدة لنتنياهو. كان رئيس المحكمة يفعل ما يخطر بباله بل تشاور مع كبار مسؤولي (الليكود) الذين انتقدوا نتنياهو. أما مراقب (الليكود) فقد أجرى تحقيقات ونشر تقارير لم تكن ضمن اختصاصه".
وفي مناقشات مغلقة، ادعى مقربون من نتنياهو أن هاتين الهيئتين أظهرتا "استقلالية مفرطة" بل و"مواجهة" تجاه نتنياهو، عبر نشر تقارير التدقيق الداخلي والقرارات القضائية للمحكمة. وقد اتخذ نتنياهو قراره باستبدال مراقب حسابات "الليكود" ورئيس المحكمة، عقب الانتخابات الداخلية لمؤتمر "الليكود" التي عُقدت قبل نحو أسبوعين.
ووفقاً لدستور الحزب، ستجرى انتخابات خلال 90 يوماً تقريباً من انتخابات المؤتمر العام للحزب، للمناصب الرئيسية في الحزب: رئيس اللجنة المركزية، ورئيس الأمانة العامة، ورئيس المكتب. وفي إطار العملية
الانتخابية
، يمكن لمؤسسات "الليكود" استبدال مراقب حسابات "الليكود"، ورئيس محكمة الحزب.
وزعمت مصادر في "الليكود" أن نتنياهو يسعى
منذ فترة
طويلة لاستبدالهما رغم أن الهيئتين يُفترض أن تكونا مستقلتين تماماً، وقد نشر مراقب "الليكود" ورئيس المحكمة تقارير أو قرارات تتعارض مع موقف
رئيس الحزب
بل أحرجته.
ويُعتبر غليلي ناقداً لاذعاً، ولم يتردد في مواجهة نتنياهو وأنصاره في "الليكود"، وقد نشر عدة تقارير انتقد فيها توزيع رواتب مساعدي رئيس الوزراء في "الليكود"، بينما أظهرت محكمة "الليكود" استقلاليتها.
وعلى سبيل المثال، أكد كلاينر وجود صعوبة قانونية في إقالة
وزير الدفاع
السابق يوآف غالانت من "لليكود" رغم الرأي الذي قدمه المستشار القانوني للحزب والمقرب من نتنياهو، المحامي آفي هاليفي، وأعرب عن دعمه القاطع لإقالة غالانت.
وتناقش المحكمة طلب طرد غالانت من "الليكود" منذ أشهر، ولكنها ترفض حالياً البت في القضية. كما اتخذت المحكمة، قبيل انعقاد مؤتمر "الليكود"، عدة قرارات أضرت بقيادة الحزب.
وقال مصدر في "الليكود": "لقد قضوا علينا بقراراتهم التي أعقبت مختلف الالتماسات التي قُدمت، وصعَّبوا انعقاد المؤتمر". وأكد أحد مساعدي نتنياهو أن رئيس الوزراء يعمل على استبدال الاثنين، وعلَّل ذلك بقوله: "نحن في (الليكود) نطالب بالحوكمة. ولا يُعقل ألا يكون هذا حتى في حزبنا".
