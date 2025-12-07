الشرع: إذا فرطنا الآن بإنجازات الثورة فسندفع أثمانا مضاعفة عما دفعناه في 14 عاما

Advertisement

وقال اليوم الأحد، خلال مشاركته في فعالية شعبية أقيمت بفندق في العاصمة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للتحرير: "إذا فرطنا الآن بإنجازات الثورة فسندفع أثمانا مضاعفة عما دفعناه في 14 عاما".وأشار الشرع في كلمته إلى أن "الفاتورة التي دفعت كانت ضخمة، إذ تعرض نصف الشعب للتهجير"، لافتا إلى أن "النصر الذي تحقق خلال أحد عشر يوما شكل الحلقة الأخيرة من المشهد السوري".وأضاف: "الفاتورة كانت ثقيلة فالشعب تم ضربه بالكيميائي وتعرض للاعتقال وعذب بالسجون"، مشيرا إلى ما تعرض له السوريون خلال السنوات الماضية.