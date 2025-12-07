Advertisement

عربي-دولي

الشرع: إذا فرطنا الآن بإنجازات الثورة فسندفع أثمانا مضاعفة عما دفعناه في 14 عاما

Lebanon 24
07-12-2025 | 13:51
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أن التفريط بمنجزات الثورة السورية سيجعل كلفة المرحلة المقبلة مضاعفة مقارنة بما تحملته سوريا وشعبها خلال الأعوام الأربعة عشر الماضية.
وقال الشرع اليوم الأحد، خلال مشاركته في فعالية شعبية أقيمت بفندق الشام في العاصمة دمشق بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للتحرير: "إذا فرطنا الآن بإنجازات الثورة فسندفع أثمانا مضاعفة عما دفعناه في 14 عاما".

وأشار الشرع في كلمته إلى أن "الفاتورة التي دفعت كانت ضخمة، إذ تعرض نصف الشعب للتهجير"، لافتا إلى أن "النصر الذي تحقق خلال أحد عشر يوما شكل الحلقة الأخيرة من المشهد السوري".

وأضاف: "الفاتورة كانت ثقيلة فالشعب تم ضربه بالكيميائي وتعرض للاعتقال وعذب بالسجون"، مشيرا إلى ما تعرض له السوريون خلال السنوات الماضية.
