لإصلاح العلاقات.. اجتماع إسرائيلي قطري في نيويورك

في إطار آلية ثلاثية اقترحتها لتعزيز التنسيق والتواصل، ومعالجة الشكاوى المتبادلة، ومنع التهديدات الأمنية المحتملة مستقبلاً،عقد مسؤولون من ووفد لقاء ثلاثيا برعاية في ، في محاولة لإعادة إطلاق العلاقات بين وقطر بعد أزمة "هجوم " الذي أثار توترا شديدا بين الطرفين.

ويعتبر هذا الاجتماع الأرفع مستوى بين البلدين منذ توقيع اتفاق وقف الحرب في غزة، ويأتي في وقت تستعد فيه الإدارة لإطلاق مرحلة جديدة من خطة السلام في القطاع.



ترأس اللقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وحضر عن الجانب مدير الموساد ديفيد بارنيا، فيما مثل الجانب مسؤول رفيع، وفق ما نقله موقع أكسويس من مصادر مطلعة.