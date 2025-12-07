Advertisement

عربي-دولي

لإصلاح العلاقات.. اجتماع إسرائيلي قطري في نيويورك

Lebanon 24
07-12-2025 | 13:56
A-
A+
Doc-P-1452052-639007393302873752.webp
Doc-P-1452052-639007393302873752.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في إطار آلية ثلاثية اقترحتها واشنطن لتعزيز التنسيق والتواصل، ومعالجة الشكاوى المتبادلة، ومنع التهديدات الأمنية المحتملة مستقبلاً،عقد مسؤولون من الموساد ووفد قطري لقاء ثلاثيا برعاية البيت الأبيض في نيويورك، في محاولة لإعادة إطلاق العلاقات بين إسرائيل وقطر بعد أزمة "هجوم الدوحة" الذي أثار توترا شديدا بين الطرفين.
Advertisement
ويعتبر هذا الاجتماع الأرفع مستوى بين البلدين منذ توقيع اتفاق وقف الحرب في غزة، ويأتي في وقت تستعد فيه الإدارة الأمريكية لإطلاق مرحلة جديدة من خطة السلام في القطاع.

ترأس اللقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وحضر عن الجانب الإسرائيلي مدير الموساد ديفيد بارنيا، فيما مثل الجانب القطري مسؤول رفيع، وفق ما نقله موقع أكسويس من مصادر مطلعة.
مواضيع ذات صلة
اجتماع ثلاثي أميركي إسرائيلي قطري في نيويورك اليوم لإعادة بناء العلاقات
lebanon 24
08/12/2025 01:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش في إجتماع عسكري استثنائي في اليرزة: حريصون على أفضل العلاقات مع الدول والجيوش الصديقة
lebanon 24
08/12/2025 01:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز: ترمب ناقش هاتفيا مع مادورو عقد اجتماع محتمل
lebanon 24
08/12/2025 01:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24
غادة أيوب شاركت في منتدى الدوحة 2025 وبحثت تعزيز العلاقات البرلمانية والإصلاحات الاقتصادية
lebanon 24
08/12/2025 01:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24

البيت الأبيض

الإسرائيلي

الأمريكية

الموساد

إسرائيل

واشنطن

القطري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:55 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:49 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:19 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:16 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:00 | 2025-12-07
16:55 | 2025-12-07
16:49 | 2025-12-07
16:19 | 2025-12-07
16:16 | 2025-12-07
16:13 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24