عربي-دولي

القوات الجوية النيجيرية تستهدف بنين لمواجهة محاولة انقلاب

Lebanon 24
07-12-2025 | 15:25
أفاد مصدر في الرئاسة النيجيرية ومتحدث عسكري لوكالة فرانس برس بأن القوات الجوية النيجيرية شنت ضربات على أهداف في بنين المجاورة، في تنسيق يبدو أنه تم مع السلطات البنينية لمواجهة محاولة انقلاب.
وقال المتحدث باسم القوات الجوية إيهيمن إيجودامي إن "القوات الجوية النيجيرية نفذت عمليات في بنين بما يتماشى مع بروتوكولات الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والقوة الاحتياطية الإقليمية"، مضيفًا أن هذه العملية "تؤكد التزام نيجيريا بالأمن الإقليمي".



ولم تتضح على الفور طبيعة الأهداف التي طالتها الضربات.
