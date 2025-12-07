نتنياهو: نعمل للدفاع عن ألمانيا



وتابع عقب اجتماعه مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن: " لا تعمل فقط للدفاع عن ، بل إن إسرائيل، الدولة ، بعد 80 عاما من المحرقة، تعمل من أجل الدفاع عن ألمانيا".



وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "وهذا تحول تاريخي يأتي في وقت يشهد اضطرابات وتغييرات دولية كبيرة".



وأوضح نتنياهو أن المناقشات مستمرة حول كيفية استمرار هذا التعاون الدفاعي في عالم متغير.



وأشار نتنياهو إلى أن الأمر يتعلق أيضا بالتعاون في المجالات التكنولوجية، قائلا إن "إسرائيل وألمانيا من أكثر الاقتصادات تقدما في العالم. ولدينا أشخاص استثنائيون وذوو مواهب فائقة".