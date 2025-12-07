Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو: نعمل للدفاع عن ألمانيا

Lebanon 24
07-12-2025 | 15:48
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إن العلاقات الألمانية الإسرائيلية شهدت "تحولا تاريخيا" فيما يتعلق بالتعاون في مجال الأسلحة.
وتابع نتنياهو عقب اجتماعه مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن: "ألمانيا لا تعمل فقط للدفاع عن إسرائيل، بل إن إسرائيل، الدولة اليهودية، بعد 80 عاما من المحرقة، تعمل من أجل الدفاع عن ألمانيا".

وأضاف نتنياهو في إشارة واضحة إلى شراء ألمانيا لنظام الدفاع الصاروخي "رو- 3" الإسرائيلي الصنع، أن الدولة اليهودية "استطاعت صد أعدائها" منذ تأسيسها، وطورت قدراتها لمساعدة الآخرين.
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "وهذا تحول تاريخي يأتي في وقت يشهد اضطرابات وتغييرات دولية كبيرة".

وأوضح نتنياهو أن المناقشات مستمرة حول كيفية استمرار هذا التعاون الدفاعي في عالم متغير.

وأشار نتنياهو إلى أن الأمر يتعلق أيضا بالتعاون في المجالات التكنولوجية، قائلا إن "إسرائيل وألمانيا من أكثر الاقتصادات تقدما في العالم. ولدينا أشخاص استثنائيون وذوو مواهب فائقة".
