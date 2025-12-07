19
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
10
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
5
o
بشري
11
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
نتنياهو: نعمل للدفاع عن ألمانيا
Lebanon 24
07-12-2025
|
15:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
يوم الأحد
إن العلاقات
الألمانية
الإسرائيلية
شهدت "تحولا تاريخيا" فيما يتعلق بالتعاون في مجال الأسلحة.
Advertisement
وتابع
نتنياهو
عقب اجتماعه مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن: "
ألمانيا
لا تعمل فقط للدفاع عن
إسرائيل
، بل إن إسرائيل، الدولة
اليهودية
، بعد 80 عاما من المحرقة، تعمل من أجل الدفاع عن ألمانيا".
وأضاف نتنياهو في إشارة واضحة إلى شراء ألمانيا لنظام الدفاع الصاروخي "رو- 3"
الإسرائيلي
الصنع، أن الدولة اليهودية "استطاعت صد أعدائها" منذ تأسيسها، وطورت قدراتها لمساعدة الآخرين.
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "وهذا تحول تاريخي يأتي في وقت يشهد اضطرابات وتغييرات دولية كبيرة".
وأوضح نتنياهو أن المناقشات مستمرة حول كيفية استمرار هذا التعاون الدفاعي في عالم متغير.
وأشار نتنياهو إلى أن الأمر يتعلق أيضا بالتعاون في المجالات التكنولوجية، قائلا إن "إسرائيل وألمانيا من أكثر الاقتصادات تقدما في العالم. ولدينا أشخاص استثنائيون وذوو مواهب فائقة".
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: حماس لا تتوقف عن خرق وقف إطلاق النار في غزة ونحن نعمل وفقا لذلك
Lebanon 24
نتنياهو: حماس لا تتوقف عن خرق وقف إطلاق النار في غزة ونحن نعمل وفقا لذلك
08/12/2025 01:20:24
08/12/2025 01:20:24
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن وزير القضاء: سأعمل على طرح قانون يسمح بوقف محاكمة نتنياهو وتأجيلها
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن وزير القضاء: سأعمل على طرح قانون يسمح بوقف محاكمة نتنياهو وتأجيلها
08/12/2025 01:20:24
08/12/2025 01:20:24
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو في جلسة الحكومة الإسرائيلية: نعمل جاهدين لاستعادة رفات إيلي كوهين من سوريا
Lebanon 24
نتنياهو في جلسة الحكومة الإسرائيلية: نعمل جاهدين لاستعادة رفات إيلي كوهين من سوريا
08/12/2025 01:20:24
08/12/2025 01:20:24
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: نعمل على تركيع حماس وأعدنا جميع المختطفين الأحياء وسنعيد جميع القتلى
Lebanon 24
نتنياهو: نعمل على تركيع حماس وأعدنا جميع المختطفين الأحياء وسنعيد جميع القتلى
08/12/2025 01:20:24
08/12/2025 01:20:24
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
الإسرائيلية
الإسرائيلي
الألمانية
يوم الأحد
اليهودية
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب الابن: والدي قد يوقف دعم أمريكا لأوكرانيا!
Lebanon 24
ترامب الابن: والدي قد يوقف دعم أمريكا لأوكرانيا!
17:00 | 2025-12-07
07/12/2025 05:00:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ميلوني تتعهد بدعم طارئ لأوكرانيا قبيل جولة زيلينسكي الأوروبية
Lebanon 24
ميلوني تتعهد بدعم طارئ لأوكرانيا قبيل جولة زيلينسكي الأوروبية
16:55 | 2025-12-07
07/12/2025 04:55:35
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: مستعدون لمناقشة مسألة تجميد أسلحتنا أو تخزينها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار
Lebanon 24
حماس: مستعدون لمناقشة مسألة تجميد أسلحتنا أو تخزينها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار
16:49 | 2025-12-07
07/12/2025 04:49:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد محاولة الانقلاب.. رئيس بنين: الوضع تحت السيطرة تماما
Lebanon 24
بعد محاولة الانقلاب.. رئيس بنين: الوضع تحت السيطرة تماما
16:19 | 2025-12-07
07/12/2025 04:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أمين مجلس التعاون الخليجي: للالتزام بالأسس والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي
Lebanon 24
أمين مجلس التعاون الخليجي: للالتزام بالأسس والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي
16:16 | 2025-12-07
07/12/2025 04:16:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
Lebanon 24
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
14:00 | 2025-12-07
07/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل
Lebanon 24
خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل
09:17 | 2025-12-07
07/12/2025 09:17:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مراقبة طريق ضهر البيدر قبل القرار النهائي
Lebanon 24
مراقبة طريق ضهر البيدر قبل القرار النهائي
01:45 | 2025-12-07
07/12/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كان في اليمن... صورة جديدة لرئيس أركان "حزب الله" السابق شاهدوها
Lebanon 24
كان في اليمن... صورة جديدة لرئيس أركان "حزب الله" السابق شاهدوها
05:39 | 2025-12-07
07/12/2025 05:39:59
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟
Lebanon 24
صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟
10:19 | 2025-12-07
07/12/2025 10:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:00 | 2025-12-07
ترامب الابن: والدي قد يوقف دعم أمريكا لأوكرانيا!
16:55 | 2025-12-07
ميلوني تتعهد بدعم طارئ لأوكرانيا قبيل جولة زيلينسكي الأوروبية
16:49 | 2025-12-07
حماس: مستعدون لمناقشة مسألة تجميد أسلحتنا أو تخزينها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار
16:19 | 2025-12-07
بعد محاولة الانقلاب.. رئيس بنين: الوضع تحت السيطرة تماما
16:16 | 2025-12-07
أمين مجلس التعاون الخليجي: للالتزام بالأسس والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي
16:13 | 2025-12-07
انفجار سيارة مفخخة بالمكسيك يسفر عن 5 قتلى
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
08/12/2025 01:20:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
08/12/2025 01:20:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
08/12/2025 01:20:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24