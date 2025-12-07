ميلوني تتعهد بدعم طارئ لأوكرانيا قبيل جولة زيلينسكي الأوروبية

Advertisement

ذكر مكتب رئيسة الوزراء جورجا ميلوني في بيان أنها أجرت، الأحد، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني قبل زياراته المقررة إلى وبروكسل وروما لإجراء محادثات بشأن عملية السلام، وتعهدت بإرسال إمدادات طارئة لأوكرانيا.وأكدت ميلوني مجددا على تضامن مع بعد ما وصفتها بموجة جديدة من الهجمات الروسية "العشوائية" على أهداف مدنية، وأعلنت عن إرسال إمدادات طارئة لدعم البنية التحتية للطاقة والسكان في أوكرانيا.وأضاف البيان أن المولدات التي قدمتها شركات إيطالية سيتم شحنها في الأسابيع المقبلة.وأكدت ميلوني أيضا على دعم المفاوضات الجارية والجهود التي تقودها لضمان "سلام عادل ودائم".ورحبت باستعداد للمشاركة بحسن نية وفقا للبيان وحثت على إبداء انفتاح مماثل.