ميلوني تتعهد بدعم طارئ لأوكرانيا قبيل جولة زيلينسكي الأوروبية

Lebanon 24
07-12-2025 | 16:55
ذكر مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في بيان أنها أجرت، الأحد، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل زياراته المقررة إلى لندن وبروكسل وروما لإجراء محادثات بشأن عملية السلام، وتعهدت بإرسال إمدادات طارئة لأوكرانيا.
وأكدت ميلوني مجددا على تضامن إيطاليا مع أوكرانيا بعد ما وصفتها بموجة جديدة من الهجمات الروسية "العشوائية" على أهداف مدنية، وأعلنت عن إرسال إمدادات طارئة لدعم البنية التحتية للطاقة والسكان في أوكرانيا.

وأضاف البيان أن المولدات التي قدمتها شركات إيطالية سيتم شحنها في الأسابيع المقبلة.

وأكدت ميلوني أيضا على دعم المفاوضات الجارية والجهود التي تقودها الولايات المتحدة لضمان "سلام عادل ودائم".

ورحبت باستعداد كييف للمشاركة بحسن نية وفقا للبيان وحثت موسكو على إبداء انفتاح مماثل.
