19
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
11
o
بشري
13
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قلق عربي من خطوات إسرائيلية تهدد التسوية في غزة
Lebanon 24
08-12-2025
|
05:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت القناة
الإسرائيلية
الـ7 بأن مصر وقطر تقودان حراكًا عربيًا وإسلاميًا مكثفًا لمنع أي تغييرات تسعى
إسرائيل
، بالتنسيق مع
الولايات المتحدة
، إلى إدخالها على المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
Advertisement
وذكرت القناة أن القلق العربي يرتفع حيال خطوات إسرائيلية قد تُضعف الاتفاق، أبرزها فتح معبر رفح باتجاه واحد وتأخير الانسحاب الكامل من القطاع. وكشفت عن مصدر
مصري
رفيع أكد أن البيان المشترك الذي أصدرته ثماني دول عربية وإسلامية جاء نتيجة "تحرك دبلوماسي منسق بمبادرة
مصرية
"، جرى بلورته بعد زيارة
وزير الخارجية
المصري بدر عبد العاطي إلى قطر وسلسلة لقاءات إقليمية متتابعة.
وأوضحت القناة أن توقيت البيان لم يكن مصادفة، بل جاء قبل اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
ورئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو، خشية أن يؤدي ذلك إلى تعديلات أو تفسيرات جديدة على بنود الاتفاق تتعارض مع ما تم التوصل إليه خلال قمة شرم الشيخ في تشرين الأول الماضي.
وبحسب التقرير، تهدف القاهرة والدوحة إلى منع أي تفاهمات أميركية–إسرائيلية جديدة قد تعيد تشكيل المرحلة الثانية من الاتفاق خارج إطار الوساطة العربية. ويعكس هذا التحرك تصاعد التوتر الدبلوماسي بين الوسطاء العرب وإسرائيل بشأن مسار تنفيذ اتفاق وقف النار، وسط مخاوف من محاولة تل أبيب فرض شروط جديدة تُضعف دور الوساطة المصرية–القطرية.
مواضيع ذات صلة
ليست "حماس"..فصائل مدعومة من إسرائيل تهدد بإفساد وقف إطلاق النار في غزة
Lebanon 24
ليست "حماس"..فصائل مدعومة من إسرائيل تهدد بإفساد وقف إطلاق النار في غزة
08/12/2025 15:03:25
08/12/2025 15:03:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي للعربية: إذا اتخذ لبنان خطوات لنزع سلاح حزب الله سنتخذ إجراءات مماثلة
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي للعربية: إذا اتخذ لبنان خطوات لنزع سلاح حزب الله سنتخذ إجراءات مماثلة
08/12/2025 15:03:25
08/12/2025 15:03:25
Lebanon 24
Lebanon 24
عائلات الرهائن الإسرائيليين: ندعو الحكومة لوقف أي خطوات إضافية باتفاق غزة
Lebanon 24
عائلات الرهائن الإسرائيليين: ندعو الحكومة لوقف أي خطوات إضافية باتفاق غزة
08/12/2025 15:03:25
08/12/2025 15:03:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"بوليتيكو" عن مسؤولين أميركيين: قلق عميق من احتمال انهيار اتفاق السلام في غزة
Lebanon 24
"بوليتيكو" عن مسؤولين أميركيين: قلق عميق من احتمال انهيار اتفاق السلام في غزة
08/12/2025 15:03:25
08/12/2025 15:03:25
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي
الولايات المتحدة
وزير الخارجية
دونالد ترامب
الإسرائيلية
الإسرائيلي
إسرائيل
المصرية
تابع
قد يعجبك أيضاً
عام على "سقوط الأسد"... ما الذي تغيّر في سوريا؟
Lebanon 24
عام على "سقوط الأسد"... ما الذي تغيّر في سوريا؟
08:00 | 2025-12-08
08/12/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موسكو: الاستثمارات الروسية في السعودية قفزت 6 أضعاف خلال عام واحد
Lebanon 24
موسكو: الاستثمارات الروسية في السعودية قفزت 6 أضعاف خلال عام واحد
07:38 | 2025-12-08
08/12/2025 07:38:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تجسّس بين "الحلفاء"... إسرائيل "ترصد" تحركات الجيش الأميركي في غزة
Lebanon 24
تجسّس بين "الحلفاء"... إسرائيل "ترصد" تحركات الجيش الأميركي في غزة
07:00 | 2025-12-08
08/12/2025 07:00:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلة أميركيّة: هذا هو السبيل الوحيد لمنع الإنزلاق نحو مُواجهة كُبرى بين لبنان وإسرائيل
Lebanon 24
مجلة أميركيّة: هذا هو السبيل الوحيد لمنع الإنزلاق نحو مُواجهة كُبرى بين لبنان وإسرائيل
07:00 | 2025-12-08
08/12/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ يتعلّق بقوى الأمن والجيش... هذا ما تسعى إليه أوروبا في لبنان
Lebanon 24
أمرٌ يتعلّق بقوى الأمن والجيش... هذا ما تسعى إليه أوروبا في لبنان
06:49 | 2025-12-08
08/12/2025 06:49:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
Lebanon 24
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
14:00 | 2025-12-07
07/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
02:31 | 2025-12-08
08/12/2025 02:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل
Lebanon 24
خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل
09:17 | 2025-12-07
07/12/2025 09:17:10
Lebanon 24
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
02:56 | 2025-12-08
08/12/2025 02:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟
Lebanon 24
صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟
10:19 | 2025-12-07
07/12/2025 10:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:00 | 2025-12-08
عام على "سقوط الأسد"... ما الذي تغيّر في سوريا؟
07:38 | 2025-12-08
موسكو: الاستثمارات الروسية في السعودية قفزت 6 أضعاف خلال عام واحد
07:00 | 2025-12-08
تجسّس بين "الحلفاء"... إسرائيل "ترصد" تحركات الجيش الأميركي في غزة
07:00 | 2025-12-08
مجلة أميركيّة: هذا هو السبيل الوحيد لمنع الإنزلاق نحو مُواجهة كُبرى بين لبنان وإسرائيل
06:49 | 2025-12-08
أمرٌ يتعلّق بقوى الأمن والجيش... هذا ما تسعى إليه أوروبا في لبنان
06:34 | 2025-12-08
معدات تجسس وتدريبات في أوروبا… إيران تتهم موقوفًا بالعمالة لإسرائيل
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
08/12/2025 15:03:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
08/12/2025 15:03:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
08/12/2025 15:03:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24