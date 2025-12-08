Advertisement

عربي-دولي

قلق عربي من خطوات إسرائيلية تهدد التسوية في غزة

Lebanon 24
08-12-2025 | 05:50
A-
A+
Doc-P-1452294-639007953237099536.webp
Doc-P-1452294-639007953237099536.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت القناة الإسرائيلية الـ7 بأن مصر وقطر تقودان حراكًا عربيًا وإسلاميًا مكثفًا لمنع أي تغييرات تسعى إسرائيل، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، إلى إدخالها على المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
Advertisement

وذكرت القناة أن القلق العربي يرتفع حيال خطوات إسرائيلية قد تُضعف الاتفاق، أبرزها فتح معبر رفح باتجاه واحد وتأخير الانسحاب الكامل من القطاع. وكشفت عن مصدر مصري رفيع أكد أن البيان المشترك الذي أصدرته ثماني دول عربية وإسلامية جاء نتيجة "تحرك دبلوماسي منسق بمبادرة مصرية"، جرى بلورته بعد زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى قطر وسلسلة لقاءات إقليمية متتابعة.

وأوضحت القناة أن توقيت البيان لم يكن مصادفة، بل جاء قبل اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خشية أن يؤدي ذلك إلى تعديلات أو تفسيرات جديدة على بنود الاتفاق تتعارض مع ما تم التوصل إليه خلال قمة شرم الشيخ في تشرين الأول الماضي.

وبحسب التقرير، تهدف القاهرة والدوحة إلى منع أي تفاهمات أميركية–إسرائيلية جديدة قد تعيد تشكيل المرحلة الثانية من الاتفاق خارج إطار الوساطة العربية. ويعكس هذا التحرك تصاعد التوتر الدبلوماسي بين الوسطاء العرب وإسرائيل بشأن مسار تنفيذ اتفاق وقف النار، وسط مخاوف من محاولة تل أبيب فرض شروط جديدة تُضعف دور الوساطة المصرية–القطرية.
مواضيع ذات صلة
ليست "حماس"..فصائل مدعومة من إسرائيل تهدد بإفساد وقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
08/12/2025 15:03:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي للعربية: إذا اتخذ لبنان خطوات لنزع سلاح حزب الله سنتخذ إجراءات مماثلة
lebanon 24
08/12/2025 15:03:25 Lebanon 24 Lebanon 24
عائلات الرهائن الإسرائيليين: ندعو الحكومة لوقف أي خطوات إضافية باتفاق غزة
lebanon 24
08/12/2025 15:03:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"بوليتيكو" عن مسؤولين أميركيين: قلق عميق من احتمال انهيار اتفاق السلام في غزة
lebanon 24
08/12/2025 15:03:25 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

المصرية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2025-12-08
07:38 | 2025-12-08
07:00 | 2025-12-08
07:00 | 2025-12-08
06:49 | 2025-12-08
06:34 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24