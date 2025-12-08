Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو يطلق حملة "تطهير"... لكن هذه المرة من داخل "الليكود"

Lebanon 24
08-12-2025 | 06:22
A-
A+
Doc-P-1452305-639007969931901744.webp
Doc-P-1452305-639007969931901744.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التحضير لما تصفه مصادر في "الليكود" بحملة "تطهير" تستهدف خصومه داخل الحزب، مع تركيز خاص على مؤسستي الرقابة والقضاء الحزبـيَّتَين. وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن نتنياهو قرر استغلال المرحلة التي تلت انتخابات مؤتمر الحزب للتقدّم خطوة إضافية في مواجهة الانتقادات الداخلية وإسكات الأصوات المعارضة.
Advertisement

وبحسب الصحيفة، قررت قيادة الحزب وقف التعاون مع مراقب "الليكود" شاي غليلي بعد نشره تقارير نقدية، فيما يعمل نتنياهو على السيطرة على منصب رئيس هيئة الرقابة، إضافة إلى رئاسة محكمة الحزب التي يترأسها ميخائيل كلاينر. وتؤكد مصادر حزبية أن الرجلين يُعدّان من أبرز المعارضين لنتنياهو، بعدما اتخذا مواقف وقرارات أحرجته علنًا.

وتشير المعطيات إلى أن مقربين من نتنياهو اتهموا الهيئتين بـ"الاستقلالية المفرطة" و"المواجهة المباشرة"، على خلفية نشر تقارير تدقيق وقرارات قضائية اعتُبرت متعارضة مع توجهات قيادة الحزب. وقد اتُّخذ قرار استبدالهما بعد انتخابات مؤتمر "الليكود" التي عُقدت قبل نحو أسبوعين.

ووفقًا لدستور الحزب، من المتوقع إجراء انتخابات خلال نحو 90 يومًا للمناصب الرئيسية، ما يفتح الباب أمام تغيير مراقب الحزب ورئيس المحكمة ضمن العملية التنظيمية المقبلة. وتقول مصادر داخل "الليكود" إن نتنياهو كان يسعى منذ فترة إلى هذه الخطوة، رغم الطابع المستقل المفترض لهاتين المؤسستين.

ويُعرف غليلي بانتقاداته الحادة لنتنياهو، ولا سيما في ما يتعلق بملف رواتب مساعدي رئيس الوزراء داخل الحزب، فيما أبدت محكمة "الليكود" بقيادة كلاينر مواقف قانونية مستقلة، أبرزها رفضها حسم طلب طرد وزير الدفاع السابق يوآف غالانت رغم الضغوط السياسية. كما أصدرت المحكمة قبيل مؤتمر الحزب قرارات اعتُبرت معرقلة لقيادة "الليكود".

وفي تعليق لافت، قال أحد مساعدي نتنياهو إن رئيس الوزراء يعمل على استبدال المسؤولَين انطلاقًا من شعار "الحوكمة"، معتبرًا أنه لا يمكن القبول بغيابها حتى داخل الحزب نفسه.

مواضيع ذات صلة
نتنياهو يخطط لحملة "تطهير" ضد المناوئين له داخل الليكود.. هذا ما كشفته صحيفة اسرائيلية
lebanon 24
08/12/2025 15:04:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"الكتائب" تحذّر من حملة التحريض الممنهجة التي يشنّها "محور الممانعة": مسار خطير
lebanon 24
08/12/2025 15:04:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الـ"NBN" في أعنف حملة على "القوات": "إنهم الوشاة"!
lebanon 24
08/12/2025 15:04:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الانتخابات النيابية بالنسبة إلى "الثنائي" وجودية هذه المرّة
lebanon 24
08/12/2025 15:04:07 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو

وزير الدفاع

الإسرائيلي

الاستقلال

منذ فترة

المعارضة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2025-12-08
07:38 | 2025-12-08
07:00 | 2025-12-08
07:00 | 2025-12-08
06:49 | 2025-12-08
06:34 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24