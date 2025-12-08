Advertisement

إقتصاد

موسكو: الاستثمارات الروسية في السعودية قفزت 6 أضعاف خلال عام واحد

Lebanon 24
08-12-2025 | 07:38
Doc-P-1452333-639008016180384772.jpg
Doc-P-1452333-639008016180384772.jpg photos 0
أشاد مستشار الرئيس الروسي أنطون كوبياكوف بوتيرة تطور العلاقات الاقتصادية بين روسيا والسعودية، وأشار إلى صعود الاستثمارات الروسية في المملكة ستة أضعاف في العام الماضي.
وقال كوبياكوف خلال اجتماع مغ سفير المملكة العربية السعودية لدى روسيا سامي بن محمد السدحان إن حجم التبادل التجاري بين البلدين تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية، وشهد عام 2025 وحده زيادة بنسبة 85%.

كما كشف عن نمو هائل في الاستثمارات المتبادلة، إذ ارتفعت الاستثمارات الروسية في المملكة ستة أضعاف العام الماضي، بينما زادت الاستثمارات السعودية في روسيا بنسبة 11%.
 
وأكد كوبياكوف أن التعاون الثنائي قد تجاوز الأطر التقليدية، قائلا: "تعاوننا اليوم لا يقتصر على الاقتصاد والبنية التحتية فحسب، بل يشمل أيضا التعليم والثقافة والسياحة، حيث نما إجمالي التبادل السياحي بين بلدينا قرابة خمسة أضعاف".

ووصف الحوار بين موسكو والرياض بأنه ديناميكي ومبني على الثقة، مشيرا إلى أنه يخلق أساسا متينا لرفع مستوى التفاعل الثنائي إلى مرحلة جديدة وأكثر تقدما. (روسيا اليوم) 
