عربي-دولي
بن غفير يمنح تراخيص حمل السلاح لـ19 مستوطنة جديدة
Lebanon 24
08-12-2025
|
08:02
A-
A+
قرّر
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير
، إدراج 19 مستوطنة وقرية تعاونية زراعية جديدة على جدول تسليح المستوطنين.
وذكرت القناة
الإسرائيلية
السابعة أن قرار
بن غفير
يمنح المستوطنين تراخيص حمل سلاح جديدة بداعي ما يُسمى "تعزيز صفوف الجاهزية المحلية، وتقوية قدرات الدفاع عن النفس، وزيادة الشعور بالأمن لدى المستوطنين". (ارم نيوز)
