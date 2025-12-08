Advertisement

عربي-دولي

بن غفير يمنح تراخيص حمل السلاح لـ19 مستوطنة جديدة

Lebanon 24
08-12-2025 | 08:02
A-
A+
Doc-P-1452343-639008030844588362.jpg
Doc-P-1452343-639008030844588362.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قرّر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إدراج 19 مستوطنة وقرية تعاونية زراعية جديدة على جدول تسليح المستوطنين.  
Advertisement

وذكرت القناة الإسرائيلية السابعة أن قرار بن غفير يمنح المستوطنين تراخيص حمل سلاح جديدة بداعي ما يُسمى "تعزيز صفوف الجاهزية المحلية، وتقوية قدرات الدفاع عن النفس، وزيادة الشعور بالأمن لدى المستوطنين". (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
وزير الأمن القومي في حكومة العدو إيتمار بن غفير وعشرات المستوطنين يقتحمون منطقة مقبرة الراس جنوب الخليل في الضفة الغربية
lebanon 24
08/12/2025 17:15:16 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع واللا: 110 فلسطينيين توفوا في السجون الإسرائيلية منذ تولي إيتمار بن غفير وزارة الأمن القومي
lebanon 24
08/12/2025 17:15:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بن غفير يتحدث عن تطبيق "قانون المساجد"
lebanon 24
08/12/2025 17:15:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بن غفير يكشف “الحل الوحيد”… والأنظار إلى غزة
lebanon 24
08/12/2025 17:15:16 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير

الأمن القومي إيتمار بن غفير

وزير الأمن القومي إيتمار

الأمن القومي إيتمار

وزير الأمن القومي

إيتمار بن غفير

الأمن القومي

الإسرائيلية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2025-12-08
09:46 | 2025-12-08
09:45 | 2025-12-08
09:34 | 2025-12-08
09:32 | 2025-12-08
08:59 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24