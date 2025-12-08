Advertisement

عربي-دولي

بشأن تفاصيل زلزال تركيا.. توضيح من المعهد القومي للبحوث الفلكية

Lebanon 24
08-12-2025 | 08:11
A-
A+
Doc-P-1452346-639008038595854164.png
Doc-P-1452346-639008038595854164.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سجلت الهيئة القومية للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابعة لوزارة البحث العلمي المصرية، اليوم الإثنين، هزة أرضية على بعد 10 كيلومترات من مدينة أنطاليا التركية.
Advertisement

صرح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور طه رابح، لـ "العربية" قائلاً: "تم تسجيل هزة أرضية على بعد 10 كيلومترات من مدينة أنطاليا التركية". وأضاف أنه لم ترد أي تقارير عن شعور المواطنين بالهزة في مصر، ولم يُبلغ عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وأكد رئيس المعهد متابعة جميع محطات الرصد على مدار الساعة لرصد أي نشاط زلزالي محتمل، مشيراً إلى جاهزية المعهد لتقديم تقييمات علمية دقيقة فور حدوث أي هزات مستقبلية.

وأوضح أن مصر تشهد تكراراً أقل بكثير للزلازل مقارنة بمناطق أخرى، حيث تشهد مناطق شرق المحيط الهادي وجنوب المحيط الهندي والأطلنطي وألاسكا حوالي 350 زلزالاً يومياً. (العربية) 
 
 
مواضيع ذات صلة
توضيح من مكتب افرام.. هذه تفاصيله
lebanon 24
08/12/2025 17:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24
توضيح من نقابة المحامين في طرابلس.. هذه تفاصيله
lebanon 24
08/12/2025 17:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع أعداد الأقمار الصناعية يهدد عمل المراصد الفلكية المدارية
lebanon 24
08/12/2025 17:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: روسيا لم تتلقَ حتى الآن أي توضيح من واشنطن بشأن الاختبارات النووية
lebanon 24
08/12/2025 17:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

المحيط الهندي

رئيس المعهد

التركية

المصرية

الهندي

الهادي

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2025-12-08
09:46 | 2025-12-08
09:45 | 2025-12-08
09:34 | 2025-12-08
09:32 | 2025-12-08
08:59 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24