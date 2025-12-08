بشأن تفاصيل زلزال تركيا.. توضيح من المعهد القومي للبحوث الفلكية

Advertisement

سجلت الهيئة القومية للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابعة لوزارة البحث العلمي ، اليوم الإثنين، هزة أرضية على بعد 10 كيلومترات من مدينة أنطاليا .صرح القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور طه رابح، لـ "العربية" قائلاً: "تم تسجيل هزة أرضية على بعد 10 كيلومترات من مدينة أنطاليا التركية". وأضاف أنه لم ترد أي تقارير عن شعور المواطنين بالهزة في مصر، ولم يُبلغ عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.وأكد رئيس المعهد متابعة جميع محطات الرصد على مدار الساعة لرصد أي نشاط زلزالي محتمل، مشيراً إلى جاهزية المعهد لتقديم تقييمات علمية دقيقة فور حدوث أي هزات مستقبلية.وأوضح أن مصر تشهد تكراراً أقل بكثير للزلازل مقارنة بمناطق أخرى، حيث تشهد مناطق شرق المحيط وجنوب والأطلنطي وألاسكا حوالي 350 زلزالاً يومياً. (العربية)