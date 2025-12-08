Advertisement

عربي-دولي

تسمم جماعيّ على متن طائرة... ماذا أكل الركاب؟

Lebanon 24
08-12-2025 | 08:44
أفاد موقع "شوت بروفيركا" الروسي عن تسمّم ركاب على متن رحلة شركة الطيران "China Eastern"، متوجهة من شنغهاي إلى موسكو، بشكلٍ جماعيّ، بعدما شعروا بالغثيان بعد تناول الغداء.
وأشار الموقع  إلى أنه تم تقديم النقانق مع الأرز وصلصة بعد حوالي ساعة ونصف من الإقلاع.
 
 
وأكد الركاب، أنّ الأرز الصيني هو بالتحديد سبب التسمم الجماعيّ. (روسيا اليوم)
عربي-دولي

