Advertisement

عربي-دولي

بيان سعوديّ - قطريّ: تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والدفاعي

Lebanon 24
08-12-2025 | 08:59
A-
A+
Doc-P-1452364-639008064276651685.png
Doc-P-1452364-639008064276651685.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر بيان مشترك في ختام زيارة  أمير دولة قطر  الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمملكة العربية السعودية، اليوم مؤكداً  الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية بين قيادتي البلدين وشعبيهما.
Advertisement

 واعلنت وكالة الانباء السعودية "واس" في ببان:  استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  أمير قطر بقصر اليمامة في الرياض، حيث عقدا جلسة مباحثات رسمية استعرضا خلالها العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، مع تأكيد نتائج الزيارات الأخوية المتبادلة التي ساهمت في تعزيز التعاون بين البلدين.

كما عُقد الاجتماع الثامن لمجلس التنسيق السعودي القطري برئاسة مشتركة، وتم استعراض العلاقات الثنائية وإنجازات المجلس، مع تأكيد  استمرار دعم وتطوير التنسيق المشترك في المجالات السياسية، الأمنية، العسكرية، الاقتصادية، الاستثمارية، الصناعية، التجارية، الثقافية، التعليمية والسياحية.

وأشاد الجانبان بالنمو الاقتصادي والتجاري بين البلدين، حيث وصل حجم التبادل التجاري إلى 930,3 مليون دولار في 2024 بنسبة نمو 634% مقارنة بعام 2021، مؤكدين تعزيز التعاون الاستثماري والشراكات بين صناديق الاستثمار والشركات، وتسهيل حركة التجارة والفرص الاستثمارية ضمن رؤى المملكة 2030 وقطر الوطنية 2030.

وتناول البيان أيضاً تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، بما فيها الكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتطوير سلاسل الإمداد واستدامتها، والعمل على سياسات المناخ الدولية. كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون في الاقتصاد الرقمي، الصناعة، التعدين، التعليم، الإعلام، الأمن السيبراني، الصحة، والشباب والرياضة والثقافة.

وفي المجال الدفاعي والأمني، أكد الجانبان عزمهما على تعزيز الشراكة الدفاعية والتنسيق الأمني لمواجهة التحديات الإقليمية، بما يشمل تبادل الخبرات، الأمن السيبراني، أمن الحدود، مكافحة المخدرات والإرهاب، وتعزيز جاهزية المنطقة.

كما رحب الجانبان بتوقيع اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين الرياض والدوحة مروراً بالدمام والهفوف، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في النقل السككي، الاستثمار، الأمن الغذائي، الإعلام، والتعاون في القطاع غير الربحي.

وعلى الصعيد الدولي، جدد الجانبان التنسيق المشترك للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مع تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، مثمنين مصادقة قطر على ميثاق المنظمة العالمية للمياه.

واختتم البيان بتبادل التحيات والتهاني بين قادة البلدين، مع تأكيد تعزيز أواصر التعاون والصداقة بين السعودية وقطر وشعبيهما الشقيقين.
مواضيع ذات صلة
بيان سعودي قطري: تعزيز العمل المشترك لتنويع وزيادة التبادل التجاري
lebanon 24
08/12/2025 17:15:42 Lebanon 24 Lebanon 24
إتفافية تعاون دفاعي بين لبنان و هولندا لتعزيز القدرات العسكرية
lebanon 24
08/12/2025 17:15:42 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران وتركيا تؤكدان أهمية الاستقرار الإقليمي وتعززان التعاون الاقتصادي
lebanon 24
08/12/2025 17:15:42 Lebanon 24 Lebanon 24
في بدارو: لقاء اقتصادي لبناني–بلجيكي لتعزيز التعاون التجاري
lebanon 24
08/12/2025 17:15:42 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمير محمد بن سلمان

العربية السعودية

السعودية

المملكة

محمد بن

الثنائي

القضايا

العهد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2025-12-08
09:46 | 2025-12-08
09:45 | 2025-12-08
09:34 | 2025-12-08
09:32 | 2025-12-08
08:44 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24