بيان سعوديّ - قطريّ: تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والدفاعي

Advertisement

صدر بيان مشترك في ختام زيارة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمملكة ، اليوم مؤكداً الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية بين قيادتي البلدين وشعبيهما.واعلنت وكالة الانباء "واس" في ببان: استقبل ولي بن عبدالعزيز آل سعود أمير قطر بقصر اليمامة في الرياض، حيث عقدا جلسة مباحثات رسمية استعرضا خلالها العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، مع تأكيد نتائج الزيارات الأخوية المتبادلة التي ساهمت في تعزيز التعاون بين البلدين.كما عُقد الاجتماع الثامن لمجلس التنسيق السعودي القطري برئاسة مشتركة، وتم استعراض العلاقات الثنائية وإنجازات المجلس، مع تأكيد استمرار دعم وتطوير التنسيق المشترك في المجالات السياسية، الأمنية، العسكرية، الاقتصادية، الاستثمارية، الصناعية، التجارية، الثقافية، التعليمية والسياحية.وأشاد الجانبان بالنمو الاقتصادي والتجاري بين البلدين، حيث وصل حجم التبادل التجاري إلى 930,3 مليون دولار في 2024 بنسبة نمو 634% مقارنة بعام 2021، مؤكدين تعزيز التعاون الاستثماري والشراكات بين صناديق الاستثمار والشركات، وتسهيل حركة التجارة والفرص الاستثمارية ضمن رؤى 2030 وقطر الوطنية 2030.وتناول البيان أيضاً تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، بما فيها الكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتطوير سلاسل الإمداد واستدامتها، والعمل على سياسات المناخ الدولية. كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون في الاقتصاد الرقمي، الصناعة، التعدين، التعليم، الإعلام، الأمن السيبراني، الصحة، والشباب والرياضة والثقافة.وفي المجال الدفاعي والأمني، أكد الجانبان عزمهما على تعزيز الشراكة الدفاعية والتنسيق الأمني لمواجهة التحديات الإقليمية، بما يشمل تبادل الخبرات، الأمن السيبراني، أمن الحدود، مكافحة المخدرات والإرهاب، وتعزيز جاهزية المنطقة.كما رحب الجانبان بتوقيع اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين الرياض والدوحة مروراً بالدمام والهفوف، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في النقل السككي، الاستثمار، الأمن الغذائي، الإعلام، والتعاون في القطاع غير الربحي.وعلى الصعيد الدولي، جدد الجانبان التنسيق المشترك للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مع تبادل وجهات النظر حول الإقليمية والدولية، مثمنين مصادقة قطر على ميثاق المنظمة العالمية للمياه.واختتم البيان بتبادل التحيات والتهاني بين قادة البلدين، مع تأكيد تعزيز أواصر التعاون والصداقة بين السعودية وقطر وشعبيهما الشقيقين.