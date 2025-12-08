Advertisement

عربي-دولي

بعد مقتل أبو شباب... فصائل مسلّحة مستمرّة في مُحاربة "حماس"

08-12-2025 | 10:00
ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ "القناة الـ14 الإسرائيليّة" قالت إنّ التعاون مع الفصائل المسلّحة في غزة، هو بمثابة اختبار لأدوات إسرائيل والولايات المتحدة، لتعزيز معارضة "حماس" داخل القطاع".
وأوضحت أنه رغم اغتيال قائد "القوات الشعبية" في رفح ياسر أبو شباب، يؤكد قادة الفصائل الأخرى "ثباتًا على مناهضة حماس".

وأشارت القناة إلى أنه إلى جانب "القوات الشعبية" في منطقة رفح، وفصيل "حسام الأسطل" في خان يونس، هناك ما لا يقل عن 4 فصائل أخرى معارضة لحماس في مختلف أنحاء القطاع، تعمل بصيغة مماثلة، وتمارس نشاطًا عسكريًا ضدّ حماس".

ونقلت القناة عن "حسام الأسطل": "تطلع الفصائل إلى مستقبل أفضل في قطاع غزة مندون حماس".

وإلى جانب "حسام الأسطل"، قدم عضو حركة فتح أحمد الشوقي، الذي كان سجينًا سابقًا في إسرائيل، عرضًا مصورًا للقوة العسكرية الصغيرة التي يقودها في منطقة خان يونس.

وأعلن الشوقي في فيديو نشره على الإنترنت: "كلنا ياسر أبو شباب. بعد سقوط أبو شباب الشهيد، خرج ألف أبو شباب".

ونيابة عن الفصائل، قالت "القناة الـ14 الإسرائيليّة": "الفصائل مصممة على إيصال رسالة مفادها: مواصلة القتال ضد حماس، رغم القضاء على أبو الشباب". (ارم نيوز)
