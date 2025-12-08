بعد مقتل أبو شباب... فصائل مسلّحة مستمرّة في مُحاربة "حماس"

Advertisement

ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ "القناة الـ14 الإسرائيليّة" قالت إنّ التعاون مع الفصائل المسلّحة في غزة، هو بمثابة اختبار لأدوات والولايات المتحدة، لتعزيز معارضة " " داخل القطاع".وأوضحت أنه رغم اغتيال قائد "القوات الشعبية" في ياسر أبو شباب، يؤكد قادة الفصائل الأخرى "ثباتًا على مناهضة حماس".وأشارت القناة إلى أنه إلى جانب "القوات الشعبية" في منطقة رفح، وفصيل "حسام الأسطل" في ، هناك ما لا يقل عن 4 فصائل أخرى معارضة لحماس في مختلف أنحاء القطاع، تعمل بصيغة مماثلة، وتمارس نشاطًا عسكريًا ضدّ حماس".ونقلت القناة عن "حسام الأسطل": "تطلع الفصائل إلى مستقبل أفضل في مندون حماس".وإلى جانب "حسام الأسطل"، قدم عضو أحمد الشوقي، الذي كان سجينًا سابقًا ، عرضًا مصورًا للقوة العسكرية الصغيرة التي يقودها في منطقة خان يونس.وأعلن الشوقي في فيديو نشره على الإنترنت: "كلنا ياسر أبو شباب. بعد سقوط أبو شباب الشهيد، خرج ألف أبو شباب".ونيابة عن الفصائل، قالت "القناة الـ14 الإسرائيليّة": "الفصائل مصممة على إيصال رسالة مفادها: مواصلة القتال ضد حماس، رغم على أبو الشباب". (ارم نيوز)