إقتصاد

بيسكوف: الهند ستواصل ضمان مصالحها الاقتصادية

Lebanon 24
08-12-2025 | 09:34
Doc-P-1452374-639008085365303623.jpg
Doc-P-1452374-639008085365303623.jpg photos 0
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الهند ستواصل نهجها الهادف إلى تعزيز مصالحها الاقتصادية في ما يتعلق باستيراد النفط وحوامل الطاقة من روسيا.
وجاء ذلك خلال تعليق المسؤول الروسي للصحفيين في الكرملين على آفاق صادرات النفط الروسي إلى الهند، على هامش زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند يومي 4 و5 كانون الأول الجاري.

وقال بيسكوف: "على حد علمنا، فإن شركائنا في الهند سيستمرون في هذا النهج لضمان مصالحهم الاقتصادية"، مبديا ثقة موسكو في أن تعامل نيودلهي مع هذا الملف سيكون مدفوعا بالمصالح. (روسيا اليوم)
