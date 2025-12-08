أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن ستواصل نهجها الهادف إلى تعزيز مصالحها الاقتصادية في ما يتعلق باستيراد وحوامل الطاقة من .

وجاء ذلك خلال تعليق المسؤول الروسي للصحفيين في الكرملين على صادرات النفط الروسي إلى الهند، على هامش زيارة الدولة التي قام بها إلى الهند يومي 4 و5 كانون الأول الجاري.



وقال بيسكوف: "على حد علمنا، فإن شركائنا في الهند سيستمرون في هذا النهج لضمان مصالحهم الاقتصادية"، مبديا ثقة في أن تعامل نيودلهي مع هذا الملف سيكون مدفوعا بالمصالح. (روسيا اليوم)