بيسكوف: الهند ستواصل ضمان مصالحها الاقتصادية
Lebanon 24
08-12-2025
|
09:34
A-
A+
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن
الهند
ستواصل نهجها الهادف إلى تعزيز مصالحها الاقتصادية في ما يتعلق باستيراد
النفط
وحوامل الطاقة من
روسيا
.
وجاء ذلك خلال تعليق المسؤول الروسي للصحفيين في الكرملين على
آفاق
صادرات النفط الروسي إلى الهند، على هامش زيارة الدولة التي قام بها
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
إلى الهند يومي 4 و5 كانون الأول الجاري.
وقال بيسكوف: "على حد علمنا، فإن شركائنا في الهند سيستمرون في هذا النهج لضمان مصالحهم الاقتصادية"، مبديا ثقة
موسكو
في أن تعامل نيودلهي مع هذا الملف سيكون مدفوعا بالمصالح. (روسيا اليوم)
