عربي-دولي

قناة بوتين الرسمية تتجاوز المليون مشترك على تطبيق "Max"

Lebanon 24
08-12-2025 | 09:32
أفادت وكالة "تاس" الروسية أن عدد المشتركين في القناة الرسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين "كريمل نوفوستي" على تطبيق "Max" الروسي بلغ مليون مشترك.
ووفق وكالة تاس، بلغ عدد المتابعين 1,009,953 شخصا.
 
 
وتنشر القناة معلومات رسمية عن الأنشطة اليومية للرئيس الروسي. (روسيا اليوم)
