قناة بوتين الرسمية تتجاوز المليون مشترك على تطبيق "Max"

أفادت وكالة "تاس" الروسية أن عدد المشتركين في القناة الرسمية للرئيس الروسي "كريمل نوفوستي" على تطبيق "Max" الروسي بلغ مليون مشترك.ووفق ، بلغ عدد المتابعين 1,009,953 شخصا.