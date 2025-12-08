توهج شمسي من الفئة العليا صباح اليوم.. هل يهدد الأرض؟

Advertisement

أعلن معهد الجيوفيزياء التطبيقية في عن رصد توهج شمسي من الفئة X2.1 الاثنين في منطقة البقع الشمسية 4298 (S14W51)، واستمر التوهج لمدة 15 دقيقة. كما رصد لاحقًا في المساء توهجان من الفئة المتوسطة M2.5 وM2.1.وأوضح مختبر الشمسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن هذه الانفجارات الشمسية القصيرة عادة لا تؤدي إلى وصول بلازما تؤثر على الأرض أو غلافها المغناطيسي، رغم أن بعض المواد الشمسية قد تكون تسربت إلى الفضاء بين الكواكب. وتقدر الفعالية الجيومغناطيسية للحدث بأنها منخفضة للغاية.وتقسم التوهجات الشمسية حسب شدة الأشعة السينية المنبعثة إلى خمس فئات: A وB وC وM وX، حيث تزداد القوة عشرة أضعاف مع كل فئة أعلى. وقد تؤدي هذه التوهجات إلى عواصف مغناطيسية تؤثر أحيانًا على والاتصالات والملاحة، وكذلك على مسارات هجرة الطيور والحيوانات.