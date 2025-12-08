Advertisement

عربي-دولي

توهج شمسي من الفئة العليا صباح اليوم.. هل يهدد الأرض؟

Lebanon 24
08-12-2025 | 09:46
Doc-P-1452378-639008093758195323.png
Doc-P-1452378-639008093758195323.png photos 0
أعلن معهد الجيوفيزياء التطبيقية في موسكو عن رصد توهج شمسي من الفئة العليا X2.1 صباح اليوم الاثنين في منطقة البقع الشمسية 4298 (S14W51)، واستمر التوهج لمدة 15 دقيقة. كما رصد لاحقًا في المساء توهجان من الفئة المتوسطة M2.5 وM2.1.
وأوضح مختبر علم الفلك الشمسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن هذه الانفجارات الشمسية القصيرة عادة لا تؤدي إلى وصول بلازما تؤثر على الأرض أو غلافها المغناطيسي، رغم أن بعض المواد الشمسية قد تكون تسربت إلى الفضاء بين الكواكب. وتقدر الفعالية الجيومغناطيسية للحدث بأنها منخفضة للغاية.

وتقسم التوهجات الشمسية حسب شدة الأشعة السينية المنبعثة إلى خمس فئات: A وB وC وM وX، حيث تزداد القوة عشرة أضعاف مع كل فئة أعلى. وقد تؤدي هذه التوهجات إلى عواصف مغناطيسية تؤثر أحيانًا على أنظمة الطاقة والاتصالات والملاحة، وكذلك على مسارات هجرة الطيور والحيوانات.
