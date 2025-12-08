Advertisement

عربي-دولي

زلزال عنيف يضرب اليابان.. ودعوة سكان المناطق الساحلية على إخلاء منازلهم

Lebanon 24
08-12-2025 | 09:45
أفادت إدارة الأرصاد الجوية في اليابان بأن زلزالا بقوة 7.2 على مقياس ريختر ضرب شمال البلاد، وأصدرت تحذيرا من احتمال وقوع موجات تسونامي بارتفاع 3 أمتار.
وحث خبراء الزلازل سكان المناطق الساحلية على إخلاء منازلهم على الفور.
 
 
 

إدارة الأرصاد الجوية

دارت

