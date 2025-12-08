الريال الإيراني يهبط إلى أدنى مستوى له على الإطلاق

Advertisement

ذكرت عدة وسائل إعلام إيرانية من بينها وكالة تسنيم شبه الرسمية أن العملة هبطت الاثنين إلى أدنى مستوى في تاريخها، مقتربة من مليون و250 ألف مقابل الدولار في سوق الصرف الحرة.وكان سعر بلغ نحو 55 ألف مقابل الدولار في عام 2018، عندما أعادت إدارة الرئيس الأميركي الأولى فرض لإجبار على الجلوس إلى طاولة المفاوضات من خلال الحد من صادراتها النفطية وحصولها على العملات الأجنبية.