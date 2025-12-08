تم إنزال علم الأمم المتحدة واستبداله بالعلم الإسرائيلي.. الشرطة تقتحم مركز الأونروا في القدس الشرقية

Advertisement

وكتب المفوض العام للأونروا على منصة التواصل الاجتماعي "أكس"، أن الشرطة برفقة مسؤولين من البلدية دخلت المنشأة بالقوة.وأضاف أنه تم إحضار دراجات نارية وشاحنات ورافعات شوكية تابعة للشرطة، وتم قطع جميع الاتصالات، في حين تمت مصادرة الأثاث ومعدات تكنولوجيا المعلومات وغيرها من الممتلكات.كما تم إنزال علم واستبداله بالعلم .وقال السيد لازاريني: "إن هذا الإجراء الأخير يمثل تجاهلًا صارخًا لالتزامات كدولة عضو في الأمم المتحدة بحماية واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة".أضاف: "إن السماح بهذا يمثل تحديًا جديدًا للقانون الدولي، وهو ما يخلق سابقة خطيرة في أي مكان آخر تتواجد فيه الأمم المتحدة في أي مكان آخر من العالم".