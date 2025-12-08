19
عربي-دولي
تم إنزال علم الأمم المتحدة واستبداله بالعلم الإسرائيلي.. الشرطة تقتحم مركز الأونروا في القدس الشرقية
Lebanon 24
08-12-2025
|
11:10
قالت
وكالة الأمم المتحدة
لإغاثة وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين
(أونروا) إن
الشرطة الإسرائيلية
داهمت مقرها في
القدس الشرقية
في وقت مبكر من صباح الاثنين، مما يمثل "تحديا جديدا للقانون الدولي".
وكتب المفوض العام للأونروا
فيليب لازاريني
على منصة التواصل الاجتماعي "أكس"، أن الشرطة
الإسرائيلية
برفقة مسؤولين من البلدية دخلت المنشأة بالقوة.
وأضاف أنه تم إحضار دراجات نارية وشاحنات ورافعات شوكية تابعة للشرطة، وتم قطع جميع الاتصالات، في حين تمت مصادرة الأثاث ومعدات تكنولوجيا المعلومات وغيرها من الممتلكات.
كما تم إنزال علم
الأمم المتحدة
واستبداله بالعلم
الإسرائيلي
.
وقال السيد لازاريني: "إن هذا الإجراء الأخير يمثل تجاهلًا صارخًا لالتزامات
إسرائيل
كدولة عضو في الأمم المتحدة بحماية واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة".
أضاف: "إن السماح بهذا يمثل تحديًا جديدًا للقانون الدولي، وهو ما يخلق سابقة خطيرة في أي مكان آخر تتواجد فيه الأمم المتحدة في أي مكان آخر من العالم".
