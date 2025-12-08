Advertisement

عربي-دولي

ترامب يستعد لإقرار منظومة موحّدة لضبط تنظيم الذكاء الاصطناعي في أميركا

Lebanon 24
08-12-2025 | 11:46
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيوقع أمرا تنفيذيا لاعتماد قواعد موحدة تنظم قطاع الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وتحول دون صدور تشريعات متباينة على مستوى الولايات.
وقال ترامب في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "إذا أردنا الحفاظ على صدارتنا في مجال الذكاء الاصطناعي، يجب أن تكون لدينا قواعد موحدة، وفي الوقت الراهن نحن نتقدم على جميع الدول في هذا السباق، لكن هذا التفوق لن يستمر طويلا إذا شاركت الـ50 ولاية – وكثير منها يتصرف بطريقة غير بناءة – في وضع القواعد وآليات إقرارها، ولا شك في أن الذكاء الاصطناعي سيُقضى عليه من جذوره إذا استمر هذا الوضع".



وأضاف: "سأوقع هذا الأسبوع أمرا تنفيذيا لإنشاء قواعد موحدة، فلا يمكن أن نتوقع من أي شركة أن تحصل على 50 موافقة كلما أرادت تنفيذ خطوة ما.. هذا أمر غير قابل للتطبيق إطلاقا!".
عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي

الولايات المتحدة

تروث سوشال

دونالد

ترامب

لايت

دارت

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24