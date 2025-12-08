ترامب يستعد لإقرار منظومة موحّدة لضبط تنظيم الذكاء الاصطناعي في أميركا

Advertisement

وقال في منشور على منصة التواصل الاجتماعي " ": "إذا أردنا الحفاظ على صدارتنا في مجال الذكاء الاصطناعي، يجب أن تكون لدينا قواعد موحدة، وفي الوقت الراهن نحن نتقدم على جميع الدول في هذا السباق، لكن هذا التفوق لن يستمر طويلا إذا شاركت الـ50 ولاية – وكثير منها يتصرف بطريقة غير بناءة – في وضع القواعد وآليات إقرارها، ولا شك في أن الذكاء الاصطناعي سيُقضى عليه من جذوره إذا استمر هذا الوضع".وأضاف: "سأوقع هذا الأسبوع أمرا تنفيذيا لإنشاء قواعد موحدة، فلا يمكن أن نتوقع من أي شركة أن تحصل على 50 موافقة كلما أرادت تنفيذ خطوة ما.. هذا أمر غير قابل للتطبيق إطلاقا!".