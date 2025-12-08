19
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
10
o
بشري
14
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ترامب يستعد لإقرار منظومة موحّدة لضبط تنظيم الذكاء الاصطناعي في أميركا
Lebanon 24
08-12-2025
|
11:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أنه سيوقع أمرا تنفيذيا لاعتماد قواعد موحدة تنظم قطاع
الذكاء الاصطناعي
في
الولايات المتحدة
، وتحول دون صدور تشريعات متباينة على مستوى الولايات.
Advertisement
وقال
ترامب
في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "
تروث سوشال
": "إذا أردنا الحفاظ على صدارتنا في مجال الذكاء الاصطناعي، يجب أن تكون لدينا قواعد موحدة، وفي الوقت الراهن نحن نتقدم على جميع الدول في هذا السباق، لكن هذا التفوق لن يستمر طويلا إذا شاركت الـ50 ولاية – وكثير منها يتصرف بطريقة غير بناءة – في وضع القواعد وآليات إقرارها، ولا شك في أن الذكاء الاصطناعي سيُقضى عليه من جذوره إذا استمر هذا الوضع".
وأضاف: "سأوقع هذا الأسبوع أمرا تنفيذيا لإنشاء قواعد موحدة، فلا يمكن أن نتوقع من أي شركة أن تحصل على 50 موافقة كلما أرادت تنفيذ خطوة ما.. هذا أمر غير قابل للتطبيق إطلاقا!".
مواضيع ذات صلة
نقابة مصممي الغرافيك وبلدية زحلة نظمتا ورشة عمل عن الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
نقابة مصممي الغرافيك وبلدية زحلة نظمتا ورشة عمل عن الذكاء الاصطناعي
08/12/2025 21:10:18
08/12/2025 21:10:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: الصين لن تتمكن من اللحاق بنا في سباق الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
ترامب: الصين لن تتمكن من اللحاق بنا في سباق الذكاء الاصطناعي
08/12/2025 21:10:18
08/12/2025 21:10:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ميلانيا ترامب تكسر الصمت: الذكاء الاصطناعي سيصبح الأداة المركزية في الحروب
Lebanon 24
ميلانيا ترامب تكسر الصمت: الذكاء الاصطناعي سيصبح الأداة المركزية في الحروب
08/12/2025 21:10:18
08/12/2025 21:10:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تيار "العزم" وGrow ينظمان تدريبًا على الدمج بين العلامة التجارية والذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
تيار "العزم" وGrow ينظمان تدريبًا على الدمج بين العلامة التجارية والذكاء الاصطناعي
08/12/2025 21:10:18
08/12/2025 21:10:18
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
تكنولوجيا وعلوم
الذكاء الاصطناعي
الولايات المتحدة
تروث سوشال
دونالد
ترامب
لايت
دارت
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد عام على فراره إلى روسيا… أين أصبح بشار الأسد؟
Lebanon 24
بعد عام على فراره إلى روسيا… أين أصبح بشار الأسد؟
14:00 | 2025-12-08
08/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رفض عربي ـ إسلامي يطيح ببلير.. وترامب يعيد ترتيب "مجلس غزة"
Lebanon 24
رفض عربي ـ إسلامي يطيح ببلير.. وترامب يعيد ترتيب "مجلس غزة"
13:55 | 2025-12-08
08/12/2025 01:55:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير: أزمة قد تهز إسرائيل
Lebanon 24
تقرير: أزمة قد تهز إسرائيل
13:30 | 2025-12-08
08/12/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من انقراض وشيك.. 60 ألف بطريق نفقت جوعاً
Lebanon 24
تحذير من انقراض وشيك.. 60 ألف بطريق نفقت جوعاً
13:21 | 2025-12-08
08/12/2025 01:21:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. دهس عدد من الإسرائيليين
Lebanon 24
بالفيديو.. دهس عدد من الإسرائيليين
13:09 | 2025-12-08
08/12/2025 01:09:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
02:31 | 2025-12-08
08/12/2025 02:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
02:56 | 2025-12-08
08/12/2025 02:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
05:51 | 2025-12-08
08/12/2025 05:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار من أسلحة ثقيلة وتحرّك دبابات... هذا ما يحدث في الجنوب الآن
Lebanon 24
إطلاق نار من أسلحة ثقيلة وتحرّك دبابات... هذا ما يحدث في الجنوب الآن
10:50 | 2025-12-08
08/12/2025 10:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجه للمرة الثانية.. فنان لبناني شهير يُثير الجدل بكلامه عن أولاده: بشوفكن عالـ 18! (صورة)
Lebanon 24
بعد زواجه للمرة الثانية.. فنان لبناني شهير يُثير الجدل بكلامه عن أولاده: بشوفكن عالـ 18! (صورة)
03:19 | 2025-12-08
08/12/2025 03:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:00 | 2025-12-08
بعد عام على فراره إلى روسيا… أين أصبح بشار الأسد؟
13:55 | 2025-12-08
رفض عربي ـ إسلامي يطيح ببلير.. وترامب يعيد ترتيب "مجلس غزة"
13:30 | 2025-12-08
تقرير: أزمة قد تهز إسرائيل
13:21 | 2025-12-08
تحذير من انقراض وشيك.. 60 ألف بطريق نفقت جوعاً
13:09 | 2025-12-08
بالفيديو.. دهس عدد من الإسرائيليين
12:30 | 2025-12-08
لماذا السيطرة على مدينة بوكروفسك الصغيرة لها أهمية كبيرة لبوتين؟
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
08/12/2025 21:10:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
08/12/2025 21:10:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
08/12/2025 21:10:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24