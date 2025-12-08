Advertisement

عربي-دولي

يهود إيران.. هذا ما طلبته منهم السلطات وإلا تعرّضوا للملاحقة!

Lebanon 24
08-12-2025 | 11:51
طلب ممثل رسمي للجالية اليهودية في إيران من أعضائها إلغاء متابعة جميع صفحات وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة بإسرائيل وحذف التفاعلات السابقة لتجنب "العواقب القضائية أو الأمنية"، وفقًا لوثيقة حصلت عليها إيران واير.
وحثت الرسالة، المؤرخة يوم السبت وتحمل رقمًا رسميًا وختمًا وتوقيعًا، حسب الموقع، اليهود الإيرانيين على تجنب أي تفاعل مع الصفحات بما في ذلك "إسرائيل باللغة الفارسية" و"قوات الدفاع الإسرائيلية باللغة الفارسية".

وطلب الكاتب من أعضاء المجتمع حذف ما وصفه الرسالة بـ "التعليقات أو الإعجابات غير العادية أو الحساسة أو التي يمكن تفسيرها بشكل خاطئ على وسائل التواصل الاجتماعي" على الفور.

وكتب الممثل أن التعليقات والإعجابات على المحتوى من قبل بعض أعضاء المجتمع اليهودي في إيران تسببت في "سوء تفاهم" مع وكالات الاستخبارات، مما أدى إلى استدعاءات.

وزعم الكاتب أنه نجح في منع وقوع مشاكل خطيرة لهؤلاء الأفراد من خلال لقاءات مع المسؤولين المعنيين.

ويأتي هذا الطلب وسط تزايد الضغوط الإعلامية والسياسية على المجتمع اليهودي في إيران في الأشهر الأخيرة بسبب استخدامهم للرموز والطقوس الدينية، حسب إيران واير.

وقال مصدر قدم الوثيقة لإيران واير إن الرسالة توضح سيطرة الأجهزة الأمنية على المجتمع اليهودي في إيران وتمثل جهدا لقطع العلاقات بين اليهود الإيرانيين والشتات اليهودي.

ويبلغ عدد أفراد المجتمع اليهودي في إيران نحو 8500 شخص، ما يجعله أكبر عدد من السكان اليهود في الشرق الأوسط خارج إسرائيل.

وواجهت الطائفة ضغوطا من السلطات على الرغم من الاعتراف الدستوري بها كأقلية دينية.

وتراقب السلطات الإيرانية عن كثب نشاط وسائل التواصل الاجتماعي، وقد قامت بمقاضاة مواطنين بسبب منشورات عبر الإنترنت اعتبرت داعمة لإسرائيل. (ايران واير)
