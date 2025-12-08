أوكرانيا تفقد مقاتلة سوخوي-27 وقائدها

أقرت القوات المسلحة ، اليوم الاثنين، بفقدان مقاتلة من طراز "سوخوي-27" ومقتل طيارها خلال مهمة قتالية في .

Advertisement

وأعلن في على قناته في " " أن المقدم إيفانوف يفغيني فيتالييفيتش، كبير ملاحي اللواء التاسع والثلاثين للطيران التكتيكي، لقي حتفه ظهر 8 كانون الأول 2025 أثناء تنفيذ المهمة في الاتجاه الشرقي، مشيراً إلى أن التحقيق جارٍ في ظروف الحادث من دون كشف موقع سقوط الطائرة أو ملابساته.

ويأتي ذلك في ظل المعارك العنيفة الدائرة على الجبهات الشرقية والجنوبية، واستمرار عمل القوات الجوية الأوكرانية في أجواء يطغى عليها التفوق الجوي الروسي، ما يجعل خسارة مقاتلة مثل "سو-27" ضربة لقدرات الدفاع الجوي والعمليات الهجومية. (روسيا اليوم)