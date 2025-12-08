Advertisement

عربي-دولي

ترامب الابن يلمّح لاحتمال انسحاب والده من دعم كييف

Lebanon 24
08-12-2025 | 14:37
أشار دونالد ترامب الابن، يوم الأحد، إلى احتمال انسحاب والده من دعم كييف إذا لم تسعَ نحو السلام مع روسيا، وذلك في سياق انتقاداته للفساد في أوكرانيا.
أدلى ترامب الابن، نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأكبر، بهذه التصريحات خلال مشاركته في "منتدى الدوحة".

وأكد أن الفساد المستشري في المؤسسات الرسمية الأوكرانية منذ سنوات يغذي الحرب في موسكو وكييف على حد سواء.

كما وجّه انتقادات للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يواجه ضغوطًا سياسية إثر تحقيقات فساد طالت مساعدين بارزين له. وقدّم أندري يرماك، أحد المقربين من زيلينسكي والمسؤول عن قيادة مفاوضات دولية، استقالته مؤخرًا. يُذكر أن زيلينسكي نفسه لم يواجه اتهامات بالفساد.

صرح ترامب الابن: "بسبب الحرب، وباعتباره أحد أبرز المسوقين في عصره، أصبح زيلينسكي أيقونة، خاصة لدى اليسار، حيث بدا أنه لا يخطئ ولا يجوز انتقاده".

وعند سؤاله عن احتمال انسحاب الرئيس ترامب من دعم أوكرانيا، أجاب: “أعتقد أنه قد يفعل”. وأضاف: “ما يميز والدي ويجعله فريدًا هو عدم القدرة على توقع قراراته، مما يجبر الجميع على التعامل بصراحة فكرية حقيقية”.

وتابع ترامب الابن: "نريد السلام. نريد وقف الموت".

كما دافع نجل ترامب عن حملة والده العسكرية ضد عصابات المخدرات، بما في ذلك الضربات الجوية التي تستهدف قوارب يُشتبه في نقلها للمخدرات في البحر الكاريبي. واعتبر أن الوفيات الناجمة عن هذه العصابات داخل الولايات المتحدة لا يمكن تجاهلها، معلقاً: طهذا تهديد واضح ومباشر للولايات المتحدة يفوق بكثير ما يجري في أوكرانيا وروسيا".

وعندما استفسر عن ترشح والده لولاية ثالثة، وهو أمر محظور دستوريًا، ضحك وقال: "سنرى ما سيحدثط، مشيرًا إلى أن تردد الرئيس في استبعاد الفكرة قد يكون مجرد "استفزاز".

وأضاف: "من الممتع أن نراقب كيف يفقد اليسار أعصابه في كل مرة يذكر فيها الأمر".
