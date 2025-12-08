19
عربي-دولي
الكرملين: لا خطط حالية لعقد لقاء بين بوتين وترامب قبل نهاية العام
Lebanon 24
08-12-2025
|
15:30
علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف على
آفاق
عقد لقاء جديد بين الرئيسين الروسي
فلاديمير بوتين
والأمييكي
دونالد ترامب
.
وقال بيسكوف في حديث للقناة الأولى للتلفزيون الروسي،اليوم إن هذا اللقاء "يجب الإعداد له ويجب أن يثمر عن نتيجة".
وأكد بيسكوف أن عقد مثل هذا اللقاء حتى نهاية العام الجاري" لا يدرس حاليا"، مشيرا إلى "ضرورة العمل على مستوى الخبراء بهذا الصدد"، ومؤكدا أن" هذا العمل جار".
وأضاف بيسكوف أن
موسكو
" لم تطلع على نتائج المباحثات بين
الولايات المتحدة
وأوكرانيا، التي جرت في فلوريدا هذا الشهر"، مشيرا إلى أن" نتائج تلك المباحثات ستحدد خطوات
روسيا
التالية، بما في ذلك في ما يتعلق بلقاء الرئيسين الروسي والأميركي".
وخلص إلى القول: "عندما نطلع عليها، سيكون من المفهوم كيف سنتحرك لاحقا وبأي اتجاه".
