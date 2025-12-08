الكرملين: لا خطط حالية لعقد لقاء بين بوتين وترامب قبل نهاية العام

Advertisement

علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف على عقد لقاء جديد بين الرئيسين الروسي والأمييكي .وقال بيسكوف في حديث للقناة الأولى للتلفزيون الروسي،اليوم إن هذا اللقاء "يجب الإعداد له ويجب أن يثمر عن نتيجة".وأكد بيسكوف أن عقد مثل هذا اللقاء حتى نهاية العام الجاري" لا يدرس حاليا"، مشيرا إلى "ضرورة العمل على مستوى الخبراء بهذا الصدد"، ومؤكدا أن" هذا العمل جار".وأضاف بيسكوف أن " لم تطلع على نتائج المباحثات بين وأوكرانيا، التي جرت في فلوريدا هذا الشهر"، مشيرا إلى أن" نتائج تلك المباحثات ستحدد خطوات التالية، بما في ذلك في ما يتعلق بلقاء الرئيسين الروسي والأميركي".وخلص إلى القول: "عندما نطلع عليها، سيكون من المفهوم كيف سنتحرك لاحقا وبأي اتجاه".