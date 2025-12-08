Advertisement

عربي-دولي

الكرملين: لا خطط حالية لعقد لقاء بين بوتين وترامب قبل نهاية العام

Lebanon 24
08-12-2025 | 15:30
A-
A+



Doc-P-1452497-639008296518171661.jpg
Doc-P-1452497-639008296518171661.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف على آفاق عقد لقاء جديد بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمييكي دونالد ترامب.
Advertisement
وقال بيسكوف في حديث للقناة الأولى للتلفزيون الروسي،اليوم إن هذا اللقاء "يجب الإعداد له ويجب أن يثمر عن نتيجة".

وأكد بيسكوف أن عقد مثل هذا اللقاء حتى نهاية العام الجاري" لا يدرس حاليا"، مشيرا إلى "ضرورة العمل على مستوى الخبراء بهذا الصدد"، ومؤكدا أن" هذا العمل جار".

وأضاف بيسكوف أن موسكو" لم تطلع على نتائج المباحثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، التي جرت في فلوريدا هذا الشهر"، مشيرا إلى أن" نتائج تلك المباحثات ستحدد خطوات روسيا التالية، بما في ذلك في ما يتعلق بلقاء الرئيسين الروسي والأميركي".

وخلص إلى القول: "عندما نطلع عليها، سيكون من المفهوم كيف سنتحرك لاحقا وبأي اتجاه".
مواضيع ذات صلة
الكرملين: لا حديث عن لقاء بين بوتين وترامب هذا العام
lebanon 24
09/12/2025 01:45:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: لا خطط لاتصال مباشر بين ترامب وبوتين في الوقت الحالي (العربية)
lebanon 24
09/12/2025 01:45:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: هناك تفاهم بين روسيا والولايات المتحدة على أنه من الجيد عدم تأجيل لقاء بوتين وترامب
lebanon 24
09/12/2025 01:45:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: القمة بين بوتين وترامب قد تُعقد خلال أسبوعين أو بعد ذلك
lebanon 24
09/12/2025 01:45:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتي

دونالد ترامب

فلاديمير

أوكرانيا

الرئيسي

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:50 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:26 | 2025-12-08
16:18 | 2025-12-08
16:15 | 2025-12-08
16:14 | 2025-12-08
16:08 | 2025-12-08
16:00 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24