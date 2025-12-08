Advertisement

عربي-دولي

فيديو مسرَّب يورّط بريجيت ماكرون.. ناشطات نسويات "غبيات قذرات"

Lebanon 24
08-12-2025 | 15:52
وصفت بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي، ناشطاتٍ نسويات قاطعن عرض الكوميدي المتهم سابقاً بالاغتصاب آري أبيتان مساء السبت بـ"الغبيات القذرات"، في مقطع فيديو سجّل محادثة خاصة بينها وبينه خلف الكواليس.
 
وكانت أربع ناشطات من حركة  NousToutes قد اقتحمن العرض في قاعة بباريس وهنّ يرتدين أقنعة تحمل صورة أبيتان وكلمة "مغتصب"، مرددات عبارة "أبيتان المغتصب".
 
ويعود الاتهام إلى نهاية عام 2021 حين اتهمته شابة كان يواعدها بالاغتصاب، قبل أن تُرفض القضية بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات، وهو قرار ثبّتته محكمة الاستئناف في كانون الثاني، رغم استمرار احتجاج الناشطات على عودته إلى المسرح وتظاهرهن بشكل منتظم أمام أماكن عروضه. (روسيا اليوم)
