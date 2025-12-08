قطار سعودي–قطري سريع.. ساعتان بين الرياض والدوحة فقط

Advertisement

وقّع الاتفاقية وزير النقل والخدمات اللوجستية في صالح الجاسر، ووزير المواصلات في قطر الشيخ عبد الله آل ثاني، في خطوة وصفت بأنها تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، وتعزز التعاون والتكامل التنموي بينهما.المشروع يمتد على مسافة 785 كيلومتراً، ليربط الرياض بالدوحة مروراً بالهفوف والدمام، مع ربط مطار الملك سلمان الدولي ومطار حمد الدولي، بسرعة تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة، ما يقلّص زمن الرحلة بين العاصمتين إلى نحو ساعتين فقط، ويدعم الحركة التجارية والسياحية ويرفع جودة الحياة.ومن المتوقع أن يخدم القطار أكثر من 10 ملايين راكب سنوياً، وأن يوفر أكثر من 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مع تحقيق أثر اقتصادي يُقدَّر بنحو 115 مليار في الناتج المحلي الإجمالي للبلدين، ليصبح أحد أهم المشاريع الاستراتيجية الداعمة للترابط بين دول مجلس التعاون عبر شبكة سكك حديد متطورة.وسيُنجَز المشروع خلال ست سنوات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مع استخدام تقنيات سكك حديد وهندسة ذكية تقلّل الانبعاثات الكربونية، وتدعم التحول نحو أنماط نقل أكثر كفاءة وابتكاراً للتنقل الذكي والمستدام في المنطقة. (روسيا اليوم)