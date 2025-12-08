Advertisement

عربي-دولي

مراهق مُدان بتصنيع متفجرات وتخزين ترسانة أسلحة في غرفة نومه

Lebanon 24
08-12-2025 | 16:18
A-
A+
Doc-P-1452516-639008328234686366.png
Doc-P-1452516-639008328234686366.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أُدين المراهق ساخيل نتسيلي (18 عاماً) من واندزورث في جنوب غرب لندن بحيازة سلاح ناري وتصنيع مواد متفجرة، بعدما تبيّن أنه أمضى سنوات في جمع أسلحة وصناعة بنادق محلية في غرفة نومه، وكان يمزح بها مع زملائه في الصف.
Advertisement

انكشف أمره في تشرين الأول 2024، حين هاجم أحد أفراد عائلته بسيف صنعه من قضيب معدني، ما دفع الشرطة لتفتيش غرفته والعثور على سبع عبوات ناسفة وخمسة أسلحة نارية مع ذخيرة، إضافة إلى سجل بحث على الإنترنت يُظهر مئات الساعات من مشاهدة فيديوهات عن صناعة قذائف البنادق والأسلحة المنزلية.

وذكّرت الشرطة بأن نتسيلي لفت انتباهها أول مرة عام 2021، وهو في الرابعة عشرة، عندما ضُبط وبحوزته 55 طلقة ذخيرة حاول تعديل بعضها بإدخال مسامير.
أُدين ساخيل نتسيلي، ١٨ عامًا (١٠ يناير ٢٠٠٧)، من شارع واندزورث، SW٨، بأربع عشرة تهمة، منها حيازة سلاح ناري وتصنيع مادة متفجرة. وأدى بلاغٌ اليوم إلى إدانة شابٍّ يبلغ من العمر ١٨ عامًا، قضى سنواتٍ في تصنيع مجموعة أسلحة من غرفة نومه.
وقد أدين الآن أمام هيئة محلفين في محكمة لندن الداخلية بثماني تهم تتعلق بتصنيع مواد متفجرة لأغراض غير قانونية، بعدما كان اعترف سابقاً بحيازة ذخيرة دون شهادة في 2021 وخمس تهم بحيازة سلاح ناري بلا ترخيص، فيما بُرّئ من باقي التهم، على أن يصدر الحكم عليه في شباط المقبل.

وقال مفتش المباحث ريموند سيكالونغو إن نتسيلي كان "مهووساً تماماً بالأسلحة"، ونجح في إخفاء أفعاله عن عائلته، مؤكداً أن عمل فريق التحقيق حال دون إلحاق الأذى بالآخرين، ومحذّراً من سهولة وصول الشباب إلى مواد خطيرة عبر الإنترنت، وداعياً الأهالي لمراقبة ما يتعرّض له أبناؤهم رقمياً. (اندبندنت)
مواضيع ذات صلة
الداخلية السورية: نفذنا عمليات استباقية ضد داعش واعتقلنا 71 شخصا وصادرنا متفجرات وأسلحة
lebanon 24
09/12/2025 01:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: مستعدون لمناقشة مسألة تجميد أسلحتنا أو تخزينها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار
lebanon 24
09/12/2025 01:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تفتقر لمنظومات تخزين تضمن استمرارية الإمداد.. فهل تصبح بلا كهرباء؟
lebanon 24
09/12/2025 01:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مراهق يقتل والدته وأخيه.. وترك رسالة لوالده!
lebanon 24
09/12/2025 01:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24

جنوب غرب لندن

غرب لندن

جنوب غرب

إنترنت

رابعة

لندن

سانت

سيكا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:50 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:26 | 2025-12-08
16:15 | 2025-12-08
16:14 | 2025-12-08
16:08 | 2025-12-08
16:00 | 2025-12-08
15:58 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24