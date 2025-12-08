19
o
بيروت
14
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
19
o
جونية
9
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
11
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مراهق مُدان بتصنيع متفجرات وتخزين ترسانة أسلحة في غرفة نومه
Lebanon 24
08-12-2025
|
16:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
أُدين المراهق ساخيل نتسيلي (18 عاماً) من واندزورث في
جنوب غرب لندن
بحيازة سلاح ناري وتصنيع مواد متفجرة، بعدما تبيّن أنه أمضى سنوات في جمع أسلحة وصناعة بنادق محلية في غرفة نومه، وكان يمزح بها مع زملائه في الصف.
Advertisement
انكشف أمره في تشرين الأول 2024، حين هاجم أحد أفراد عائلته بسيف صنعه من قضيب معدني، ما دفع الشرطة لتفتيش غرفته والعثور على سبع عبوات ناسفة وخمسة أسلحة نارية مع ذخيرة، إضافة إلى سجل بحث على الإنترنت يُظهر مئات الساعات من مشاهدة فيديوهات عن صناعة قذائف البنادق والأسلحة المنزلية.
وذكّرت الشرطة بأن نتسيلي لفت انتباهها أول مرة عام 2021، وهو في الرابعة عشرة، عندما ضُبط وبحوزته 55 طلقة ذخيرة حاول تعديل بعضها بإدخال مسامير.
وقد أدين الآن أمام هيئة محلفين في محكمة
لندن
الداخلية بثماني تهم تتعلق بتصنيع مواد متفجرة لأغراض غير قانونية، بعدما كان اعترف سابقاً بحيازة ذخيرة دون شهادة في 2021 وخمس تهم بحيازة سلاح ناري بلا ترخيص، فيما بُرّئ من باقي التهم، على أن يصدر الحكم عليه في شباط المقبل.
وقال مفتش المباحث ريموند سيكالونغو إن نتسيلي كان "مهووساً تماماً بالأسلحة"، ونجح في إخفاء أفعاله عن عائلته، مؤكداً أن عمل فريق التحقيق حال دون إلحاق الأذى بالآخرين، ومحذّراً من سهولة وصول الشباب إلى مواد خطيرة عبر الإنترنت، وداعياً الأهالي لمراقبة ما يتعرّض له أبناؤهم رقمياً. (اندبندنت)
مواضيع ذات صلة
الداخلية السورية: نفذنا عمليات استباقية ضد داعش واعتقلنا 71 شخصا وصادرنا متفجرات وأسلحة
Lebanon 24
الداخلية السورية: نفذنا عمليات استباقية ضد داعش واعتقلنا 71 شخصا وصادرنا متفجرات وأسلحة
09/12/2025 01:46:54
09/12/2025 01:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: مستعدون لمناقشة مسألة تجميد أسلحتنا أو تخزينها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار
Lebanon 24
حماس: مستعدون لمناقشة مسألة تجميد أسلحتنا أو تخزينها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار
09/12/2025 01:46:54
09/12/2025 01:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تفتقر لمنظومات تخزين تضمن استمرارية الإمداد.. فهل تصبح بلا كهرباء؟
Lebanon 24
إسرائيل تفتقر لمنظومات تخزين تضمن استمرارية الإمداد.. فهل تصبح بلا كهرباء؟
09/12/2025 01:46:54
09/12/2025 01:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مراهق يقتل والدته وأخيه.. وترك رسالة لوالده!
Lebanon 24
مراهق يقتل والدته وأخيه.. وترك رسالة لوالده!
09/12/2025 01:46:54
09/12/2025 01:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
جنوب غرب لندن
غرب لندن
جنوب غرب
إنترنت
رابعة
لندن
سانت
سيكا
تابع
قد يعجبك أيضاً
رجل هدّد بقطع رأس نائبة و"أكل" أطفالها
Lebanon 24
رجل هدّد بقطع رأس نائبة و"أكل" أطفالها
16:26 | 2025-12-08
08/12/2025 04:26:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قمة لندن الأوكرانية.. خطة سلام أميركية معدَّلة وقلق أوروبي من ثمن التسوية
Lebanon 24
قمة لندن الأوكرانية.. خطة سلام أميركية معدَّلة وقلق أوروبي من ثمن التسوية
16:15 | 2025-12-08
08/12/2025 04:15:39
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: أوكرانيا لن تتنازل عن أراضيها لموسكو في أي اتفاق لإنهاء الحرب
Lebanon 24
زيلينسكي: أوكرانيا لن تتنازل عن أراضيها لموسكو في أي اتفاق لإنهاء الحرب
16:14 | 2025-12-08
08/12/2025 04:14:10
Lebanon 24
Lebanon 24
قطار سعودي–قطري سريع.. ساعتان بين الرياض والدوحة فقط
Lebanon 24
قطار سعودي–قطري سريع.. ساعتان بين الرياض والدوحة فقط
16:08 | 2025-12-08
08/12/2025 04:08:48
Lebanon 24
Lebanon 24
اقتصاديا.. كيف تغيرت سوريا خلال عام؟
Lebanon 24
اقتصاديا.. كيف تغيرت سوريا خلال عام؟
16:00 | 2025-12-08
08/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
02:31 | 2025-12-08
08/12/2025 02:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
02:56 | 2025-12-08
08/12/2025 02:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
05:51 | 2025-12-08
08/12/2025 05:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار من أسلحة ثقيلة وتحرّك دبابات... هذا ما يحدث في الجنوب الآن
Lebanon 24
إطلاق نار من أسلحة ثقيلة وتحرّك دبابات... هذا ما يحدث في الجنوب الآن
10:50 | 2025-12-08
08/12/2025 10:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجه للمرة الثانية.. فنان لبناني شهير يُثير الجدل بكلامه عن أولاده: بشوفكن عالـ 18! (صورة)
Lebanon 24
بعد زواجه للمرة الثانية.. فنان لبناني شهير يُثير الجدل بكلامه عن أولاده: بشوفكن عالـ 18! (صورة)
03:19 | 2025-12-08
08/12/2025 03:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:26 | 2025-12-08
رجل هدّد بقطع رأس نائبة و"أكل" أطفالها
16:15 | 2025-12-08
قمة لندن الأوكرانية.. خطة سلام أميركية معدَّلة وقلق أوروبي من ثمن التسوية
16:14 | 2025-12-08
زيلينسكي: أوكرانيا لن تتنازل عن أراضيها لموسكو في أي اتفاق لإنهاء الحرب
16:08 | 2025-12-08
قطار سعودي–قطري سريع.. ساعتان بين الرياض والدوحة فقط
16:00 | 2025-12-08
اقتصاديا.. كيف تغيرت سوريا خلال عام؟
15:58 | 2025-12-08
الولايات المتحدة وأستراليا تبحثان مواجهة النفوذ الصيني وتعزيز التعاون الدفاعي
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
09/12/2025 01:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
09/12/2025 01:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
09/12/2025 01:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24