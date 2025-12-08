Advertisement

تمضي في مسارات "خطِرة".. ترامب يُحذر أوروبا

Lebanon 24
08-12-2025 | 23:24
Doc-P-1452566-639008584109291261.jpg
Doc-P-1452566-639008584109291261.jpg photos 0
بعد أيام من نشر استراتيجيته الأمنية الجديدة التي تضمنت انتقادات حادة للقارة بسبب قضية الهجرة، قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الإثنين بتحذير أوروبا من أنها تمضي في مسارات "خطِرة".
وندّد الرئيس الأميركي بالغرامة "الكريهة" التي فرضها الاتحاد الأوروبي على "إكس" التي يملكها إيلون ماسك بقيمة 140 مليون دولار، مقرّا بأنه لا يعرف الكثير عن تفاصيلها، قبل أن يصعّد نبرته إزاء أوروبا.

وقال ترامب للصحافيين: "انظروا، على أوروبا أن تكون في غاية الحذر. يقومون بالكثير من الأمور ونريد لأوروبا أن تبقى أوروبا".

واستطرد "هي تسير في اتجاهات خطِرة، وهذا أمر بالغ السوء، سيء جدا لشعوبها. نحن لا نريد لأوروبا أن تتغير إلى هذا الحد وهم ينحون مناح سيئة جدا".

يأتي ذلك بعد نشر إدارة الرئيس ترامب الجمعة الماضي استراتيجية جديدة للأمن القومي تقوم على شعار "أميركا أولا".
