تمضي في مسارات "خطِرة".. ترامب يُحذر أوروبا

بعد أيام من نشر استراتيجيته الأمنية الجديدة التي تضمنت انتقادات حادة للقارة بسبب قضية الهجرة، قام الرئيس الأميركي أمس الإثنين بتحذير من أنها تمضي في مسارات "خطِرة".وندّد الرئيس الأميركي بالغرامة "الكريهة" التي فرضها على "إكس" التي يملكها بقيمة 140 مليون دولار، مقرّا بأنه لا يعرف الكثير عن تفاصيلها، قبل أن يصعّد نبرته إزاء أوروبا.وقال للصحافيين: "انظروا، على أوروبا أن تكون في غاية الحذر. يقومون بالكثير من الأمور ونريد لأوروبا أن تبقى أوروبا".واستطرد "هي تسير في اتجاهات خطِرة، وهذا أمر بالغ السوء، سيء جدا لشعوبها. نحن لا نريد لأوروبا أن تتغير إلى هذا الحد وهم ينحون مناح سيئة جدا".يأتي ذلك بعد نشر الجمعة الماضي استراتيجية جديدة للأمن القومي تقوم على شعار "أميركا أولا".