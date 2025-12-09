Advertisement

من الطفولة الموجوعة إلى منصة التحرير… من هو الشاب الذي أبكى الشرع وزوجته؟

09-12-2025 | 01:01
بعد 13 عاماً على الفيديو الذي هزّ ضمير العالم وظهر فيه طفلٌ سوري يبكي مأساة الحرب والتهجير، عاد علي مصطفى المحمد الذي كان يومها في السادسة من عمره إلى الواجهة من جديد، لكن هذه المرة بصفته شاباً يقف على منصة قصر المؤتمرات في دمشق، في ذكرى "عيد التحرير" وبعد عام على سقوط حكم بشار الأسد.
عُرف علي في طفولته بمقولته الشهيرة: "بشار الأسد قتلنا.. نهّبنا.. هدّل بيوتنا.. شو ذنبنا؟"، وهي كلمات أصبحت رمزاً لمعاناة السوريين في بدايات الثورة والنزوح. وقد انتشر الفيديو حينها بشكل واسع، وأبكى آلاف السوريين حول العالم.

أمس، وقف علي مجدداً أمام الجمهور، متحدثاً بصوت متأثر عن جراح الحرب وآماله بسوريا جديدة، ما دفع الحضور إلى البكاء، ومن بينهم الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع وزوجته اللذان ظهرا متأثرين بشكل واضح. وبعد انتهاء كلمته، صعد الشرع إلى المسرح وعانقه أمام الجميع في مشهد لاقى تفاعلاً كبيراً.
 
الطفل علي


وكان الشرع قد أكد في كلمته خلال الاحتفال أن البلاد تدخل "حقبة جديدة" قائمة على العدل والمحاسبة والعيش المشترك، متعهداً بطيّ صفحة الاستبداد وملاحقة كل من ارتكب الجرائم بحق السوريين.

وعلى الأرض، خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في دمشق وحلب وحمص وحماة وإدلب للاحتفال، رافعين الأعلام السورية ومرددين الهتافات، وسط حضور أمني واسع. كما نظّمت وزارة الدفاع عروضاً عسكرية جابت الشوارع الرئيسية في العاصمة وعدة مدن أخرى. (العربية)
