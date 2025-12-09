من الطفولة الموجوعة إلى منصة التحرير… من هو الشاب الذي أبكى الشرع وزوجته؟

Advertisement

بعد 13 عاماً على الفيديو الذي هزّ ضمير العالم وظهر فيه طفلٌ سوري يبكي مأساة الحرب والتهجير، عاد علي مصطفى المحمد الذي كان يومها في السادسة من عمره إلى الواجهة من جديد، لكن هذه المرة بصفته شاباً يقف على منصة قصر المؤتمرات في ، في ذكرى "عيد التحرير" وبعد عام على سقوط حكم .عُرف علي في طفولته بمقولته الشهيرة: "بشار قتلنا.. نهّبنا.. هدّل بيوتنا.. شو ذنبنا؟"، وهي كلمات أصبحت رمزاً لمعاناة السوريين في بدايات والنزوح. وقد انتشر الفيديو حينها بشكل واسع، وأبكى آلاف السوريين حول العالم.أمس، وقف علي مجدداً أمام الجمهور، متحدثاً بصوت متأثر عن جراح الحرب وآماله بسوريا جديدة، ما دفع الحضور إلى البكاء، ومن بينهم الرئيس السوري الجديد وزوجته اللذان ظهرا متأثرين بشكل واضح. وبعد انتهاء كلمته، صعد إلى المسرح وعانقه أمام الجميع في مشهد لاقى تفاعلاً كبيراً.