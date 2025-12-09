روسيا تسقط ليلا 121 مسيّرة أوكرانية

Advertisement

تمكنت قوات الدفاع الجوي الروسية خلال الليل من اعتراض وتدمير 121 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مناطق روسية.وقال بيان لوزارة الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، في الفترة من الساعة 23:00 بتوقيت يوم 8 كانون الأول الجاري وحتى الساعة 7:00 بتوقيت موسكو الثلاثاء، تمكنت وسائل الدفاع الجوي المناوبة من اعتراض وتدمير 121 طائرة مسيرة أوكرانية"، وفق ما ما ذكرت الروسية للأنباء.