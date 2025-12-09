Advertisement

عربي-دولي

روسيا تسقط ليلا 121 مسيّرة أوكرانية

Lebanon 24
09-12-2025 | 03:35
تمكنت قوات الدفاع الجوي الروسية خلال الليل من اعتراض وتدمير 121 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مناطق روسية.

وقال بيان لوزارة الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، في الفترة من الساعة 23:00 بتوقيت موسكو يوم 8 كانون الأول الجاري وحتى الساعة 7:00 بتوقيت موسكو الثلاثاء، تمكنت وسائل الدفاع الجوي المناوبة من اعتراض وتدمير 121 طائرة مسيرة أوكرانية"، وفق ما ما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.
وكالة سبوتنيك الروسي

وزارة الدفاع الروسية

وكالة سبوتنيك

وزارة الدفاع

سبوتنيك

موسكو

الروس

