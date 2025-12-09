Advertisement

عربي-دولي

تحذيرات من تسونامي بعد زلزال قوي شمال اليابان… والسكان يأخذون الحيطة

Lebanon 24
09-12-2025 | 03:37
ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.5 درجة على مقياس ريختر شمال اليابان، ما أدى إلى إصابة 30 شخصًا على الأقل وإجبار نحو 90 ألفًا على إخلاء منازلهم، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".
وقع الزلزال قبالة الساحل في الساعة 11:15 مساء الاثنين (14:15 بتوقيت غرينتش)، على بعد 80 كيلومترًا من مقاطعة أوموري، وعلى عمق 54 كيلومترًا. وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات من أمواج مد عاتية "تسونامي" قد تصل إلى 3 أمتار في الساحل الشمالي الشرقي، شملت مقاطعات هوكايدو، أوموري، وإيواتي، وتم رصد أمواج تتراوح بين 20 و70 سنتيمتراً في عدة موانئ.

وبحلول صباح الثلاثاء، خفّضت الهيئة التحذيرات إلى إرشادات، قبل أن تُرفع لاحقًا، مع عدم ورود تقارير عن أضرار كبيرة.

وقالت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي: "حتى الآن، تلقينا تقارير عن إصابة 30 شخصًا وحريق واحد."

وأدت الهزة الأرضية إلى تعليق بعض خدمات القطارات في شمال اليابان، ووقوع انقطاعات كهربائية عن آلاف المنازل، لكن الخدمة استُعيدت صباح الثلاثاء. ولم تُسجّل أي أضرار في محطات الطاقة النووية التي تديرها شركتا توهوكو وهوكايدو للطاقة الكهربائية.

وحذرت هيئة الأرصاد من احتمال حدوث زلازل قوية أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة، داعية السكان إلى أخذ الحيطة والتأهب لأي هزات مرتقبة.
عربي-دولي

منوعات

هيئة الأرصاد الجوية

الساحل الشمالي

اليابانية

اليابان

الشمالي

رويترز

القطار

النووي

تابع
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
فيديو
