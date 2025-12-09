20
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
12
o
بشري
17
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تحذيرات من تسونامي بعد زلزال قوي شمال اليابان… والسكان يأخذون الحيطة
Lebanon 24
09-12-2025
|
03:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.5 درجة على مقياس ريختر شمال
اليابان
، ما أدى إلى إصابة 30 شخصًا على الأقل وإجبار نحو 90 ألفًا على إخلاء منازلهم، وفق ما أفادت وكالة "
رويترز
".
Advertisement
وقع الزلزال قبالة الساحل في الساعة 11:15 مساء الاثنين (14:15 بتوقيت غرينتش)، على بعد 80 كيلومترًا من مقاطعة أوموري، وعلى عمق 54 كيلومترًا. وأصدرت
هيئة الأرصاد الجوية
اليابانية
تحذيرات من أمواج مد عاتية "تسونامي" قد تصل إلى 3 أمتار في
الساحل الشمالي
الشرقي، شملت مقاطعات هوكايدو، أوموري، وإيواتي، وتم رصد أمواج تتراوح بين 20 و70 سنتيمتراً في عدة موانئ.
وبحلول صباح الثلاثاء، خفّضت الهيئة التحذيرات إلى إرشادات، قبل أن تُرفع لاحقًا، مع عدم ورود تقارير عن أضرار كبيرة.
وقالت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي: "حتى الآن، تلقينا تقارير عن إصابة 30 شخصًا وحريق واحد."
وأدت الهزة الأرضية إلى تعليق بعض خدمات القطارات في شمال اليابان، ووقوع انقطاعات كهربائية عن آلاف المنازل، لكن الخدمة استُعيدت صباح الثلاثاء. ولم تُسجّل أي أضرار في محطات الطاقة النووية التي تديرها شركتا توهوكو وهوكايدو للطاقة الكهربائية.
وحذرت هيئة الأرصاد من احتمال حدوث زلازل قوية أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة، داعية السكان إلى أخذ الحيطة والتأهب لأي هزات مرتقبة.
مواضيع ذات صلة
بعد "زلزال اليابان".. تحذير من تسونامي!
Lebanon 24
بعد "زلزال اليابان".. تحذير من تسونامي!
09/12/2025 13:41:58
09/12/2025 13:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6,7 درجات
Lebanon 24
تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6,7 درجات
09/12/2025 13:41:58
09/12/2025 13:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الصحافة الفرنسية: اليابان تسجل تسونامي بارتفاع 40 سنتيمترا بعد الزلزال الكبير الذي ضربها
Lebanon 24
وكالة الصحافة الفرنسية: اليابان تسجل تسونامي بارتفاع 40 سنتيمترا بعد الزلزال الكبير الذي ضربها
09/12/2025 13:41:58
09/12/2025 13:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال بقوة 7.2 على مقياس ريختر يضرب اليابان وترقب موجات تسونامي بارتفاع 3 أمتار
Lebanon 24
زلزال بقوة 7.2 على مقياس ريختر يضرب اليابان وترقب موجات تسونامي بارتفاع 3 أمتار
09/12/2025 13:41:58
09/12/2025 13:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
هيئة الأرصاد الجوية
الساحل الشمالي
اليابانية
اليابان
الشمالي
رويترز
القطار
النووي
تابع
قد يعجبك أيضاً
"غير مقبولة".. ألمانيا تنتقد مجدداً استراتيجية ترامب
Lebanon 24
"غير مقبولة".. ألمانيا تنتقد مجدداً استراتيجية ترامب
06:13 | 2025-12-09
09/12/2025 06:13:02
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تكشف عن لغم مضاد للمسيّرات... هكذا يعمل
Lebanon 24
إيران تكشف عن لغم مضاد للمسيّرات... هكذا يعمل
06:07 | 2025-12-09
09/12/2025 06:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن يحيى السنوار ومحمد الضيف... تسريبات إسرائيليّة تفضح نتنياهو
Lebanon 24
بشأن يحيى السنوار ومحمد الضيف... تسريبات إسرائيليّة تفضح نتنياهو
06:00 | 2025-12-09
09/12/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على مخبأ للصواريخ قرب طولكرم
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على مخبأ للصواريخ قرب طولكرم
05:20 | 2025-12-09
09/12/2025 05:20:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله كان منهكاً"... مسؤول سوريّ كبير عن بشار الأسد: هؤلاء تركوه
Lebanon 24
"حزب الله كان منهكاً"... مسؤول سوريّ كبير عن بشار الأسد: هؤلاء تركوه
05:19 | 2025-12-09
09/12/2025 05:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
Lebanon 24
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
02:30 | 2025-12-09
09/12/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار من أسلحة ثقيلة وتحرّك دبابات... هذا ما يحدث في الجنوب الآن
Lebanon 24
إطلاق نار من أسلحة ثقيلة وتحرّك دبابات... هذا ما يحدث في الجنوب الآن
10:50 | 2025-12-08
08/12/2025 10:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يتم نقل لبنان من ضفة الى اخرى؟
Lebanon 24
هل يتم نقل لبنان من ضفة الى اخرى؟
11:00 | 2025-12-08
08/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لا يزال خطيراً".. موقع أميركي يُحذّر إسرائيل من مناورتها الخطيرة ضد "حزب الله"
Lebanon 24
"لا يزال خطيراً".. موقع أميركي يُحذّر إسرائيل من مناورتها الخطيرة ضد "حزب الله"
10:30 | 2025-12-08
08/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير: أزمة قد تهز إسرائيل
Lebanon 24
تقرير: أزمة قد تهز إسرائيل
13:30 | 2025-12-08
08/12/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:13 | 2025-12-09
"غير مقبولة".. ألمانيا تنتقد مجدداً استراتيجية ترامب
06:07 | 2025-12-09
إيران تكشف عن لغم مضاد للمسيّرات... هكذا يعمل
06:00 | 2025-12-09
بشأن يحيى السنوار ومحمد الضيف... تسريبات إسرائيليّة تفضح نتنياهو
05:20 | 2025-12-09
الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على مخبأ للصواريخ قرب طولكرم
05:19 | 2025-12-09
"حزب الله كان منهكاً"... مسؤول سوريّ كبير عن بشار الأسد: هؤلاء تركوه
05:08 | 2025-12-09
بعد انتهاء الأعياد... ماذا تُحضّر إسرائيل للبنان؟
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
09/12/2025 13:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
09/12/2025 13:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
09/12/2025 13:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24