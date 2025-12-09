تحذيرات من تسونامي بعد زلزال قوي شمال اليابان… والسكان يأخذون الحيطة

Advertisement

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.5 درجة على مقياس ريختر شمال ، ما أدى إلى إصابة 30 شخصًا على الأقل وإجبار نحو 90 ألفًا على إخلاء منازلهم، وفق ما أفادت وكالة " ".وقع الزلزال قبالة الساحل في الساعة 11:15 مساء الاثنين (14:15 بتوقيت غرينتش)، على بعد 80 كيلومترًا من مقاطعة أوموري، وعلى عمق 54 كيلومترًا. وأصدرت تحذيرات من أمواج مد عاتية "تسونامي" قد تصل إلى 3 أمتار في الشرقي، شملت مقاطعات هوكايدو، أوموري، وإيواتي، وتم رصد أمواج تتراوح بين 20 و70 سنتيمتراً في عدة موانئ.وبحلول صباح الثلاثاء، خفّضت الهيئة التحذيرات إلى إرشادات، قبل أن تُرفع لاحقًا، مع عدم ورود تقارير عن أضرار كبيرة.وقالت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي: "حتى الآن، تلقينا تقارير عن إصابة 30 شخصًا وحريق واحد."وأدت الهزة الأرضية إلى تعليق بعض خدمات القطارات في شمال اليابان، ووقوع انقطاعات كهربائية عن آلاف المنازل، لكن الخدمة استُعيدت صباح الثلاثاء. ولم تُسجّل أي أضرار في محطات الطاقة النووية التي تديرها شركتا توهوكو وهوكايدو للطاقة الكهربائية.وحذرت هيئة الأرصاد من احتمال حدوث زلازل قوية أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة، داعية السكان إلى أخذ الحيطة والتأهب لأي هزات مرتقبة.