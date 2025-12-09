"جبار"... دولة عربيّة تكشف عن سلاحها الجديد المُدمّر

ذكر موقع " " أن مصر كشفت خلال معرض "إيدكس" للصناعات الدفاعية الذي تنظمه عن طائرة مسيّرة انتحارية جديدة تحمل اسم "جبار 150".

وبحسب الشركة المصنعة — إحدى الشركات الخاصة المشاركة في المعرض — فإن الطائرة تتمتع بقدرات هجومية عالية، إذ يمكنها:



- الطيران لمسافة تصل إلى 1500 كيلومتر،

- بسرعة تبلغ 200 كيلومتر في الساعة،

- والتحليق لمدة تصل إلى 10 ساعات متواصلة،

- مع قدرة على حمل ما بين 40 و50 كيلوغرامًا من الذخائر.

وتعتمد "جبار 150" في توجيهها على نظام GPS ونظام الملاحة بالقصور الذاتي (INS)، الذي يتيح لها استخدام مستشعرات حرارية لتحديد الهدف في حال تعرضها للتشويش الإلكتروني على إشارات تحديد المواقع.



وتشكل "جبار 150" النموذج الأول في سلسلة جديدة من الطائرات المسيرة الانتحارية، تشمل إصدارات قادمة مثل "جبار 200" و"جبار 250".

أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى وجود تشابه ملحوظ بين "جبار 150" والطائرة المسيرة "شاهد-136"، المعروفة باستخدامها الواسع في النزاعات الإقليمية.



وفي هذا السياق، قالت ليز كريغ، الصحفية المتخصصة في الشؤون الدفاعية، إن التصميم المصري يبدو مستوحىً من "شاهد-136"، التي تُعدّ واحدة من أنجح الطائرات الانتحارية في السنوات الأخيرة.



وأضافت أن فعالية الطائرة الإيرانية تنبع من هيكلها الصغير، ومقطعها الراداري المحدود، وقدرتها على شن هجمات جماعية، ما يجعلها "أداة فعالة لتقويض لدى الخصوم".

وأوضحت كريغ "ليست الدولة الأولى التي تصمّم طائرة انتحارية مستوحاة من شاهد-136، ولن تكون الأخيرة"، مشيرة إلى أن "العديد من الدول تسعى اليوم لتقليد هذا النموذج الذي أحدث تحولًا جذريًّا في مفاهيم القتال الجوي الحديث".