Advertisement

عربي-دولي

"حزب الله كان منهكاً"... مسؤول سوريّ كبير عن بشار الأسد: هؤلاء تركوه

Lebanon 24
09-12-2025 | 05:19
A-
A+
Doc-P-1452701-639008799077219512.png
Doc-P-1452701-639008799077219512.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قبل يومين من الإطاحة بنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في الثامن من كانون الأول 2024، سحبت إيران بعثتها الدبلوماسية وقواتها من سوريا. وكشف محمد الجلالي، آخر رئيس حكومة بعهد الأسد، بعض التفاصيل التي سبقت سقوط النظام، مشيراً إلى أن الجيش السوري لم يكن يريد القتال حينما بدأت معركة "ردع العدوان". ولفت إلى أن هذه حقيقة وصلت إلى الأسد نفسه، والروس والإيرانيين بطبيعة الحال. 
Advertisement
 
وأضاف الجلالي في حديث لـ"العربية" أنه خلال المعارك، جرى حديث عن دخول مجموعة عسكرية إيرانية بين حمص وحماة ثم انسحابها، ما زاد التكهنات. وكشف عن حديث آخر سمعه حينها، أفاد بوصول طائرة إيرانية محملة بالأسلحة والمقاتلين إلى مطار حميميم لكنها منعت من الهبوط.

وأمام هذه المعطيات، قال الجلالي إن "الجيش السوري لا يقاتل وعدد القوات الروسية والإيرانية لا يكفي للدفاع، فعم الشعور بأنه لا أحد يستطيع مساعدة من لا يريد أن يساعد نفسه"، في إشارة منه إلى قوات الأسد.
 
وأشار إلى أن ما زاد الأمور تعقيداً وقتها، أن حزب الله كان منهكاً بعد اغتيال أمينه العام حسن نصرالله والحرب مع إسرائيل، وقد حاول التدخل إلا أنه عاد وانسحب فوراً.
 
وكان ضابط سوري سابق عمل في أحد المقرات الأمنية التابعة للحرس الثوري الإيراني في دمشق أفاد سابقاً بأنه تلقى اتصالاً من قيادته الإيرانية في الخامس من كانون الأول  2024، أي قبل ثلاثة أيام من سقوط الحكم السابق، طلبت منه فيه التوجه إلى مقر العمليات في حي المزة فيلات شرقية في العاصمة صباح الجمعة في السادس من كانون الأول 2024 بسبب "أمر هام"، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.
 
كما أوضح حينها أن القائد الإيراني المسؤول عن المجموعة، والمعروف باسم الحاج أبو إبراهيم، أبلغ الحاضرين وقتها من ضباط وجنود سوريين يخدمون تحت إمرة الإيرانيين وعددهم نحو 20 شخصاً، فور وصولهم بأنه "بعد اليوم لن يكون هناك حرس ثوري إيراني في سوريا". وأضاف أن وقع الخبر كان كالصاعقة عليهم. وطلب المسؤول الإيراني، وفق الضابط، من العناصر "إحراق وثائق حساسة وإتلافها أمامه، وسحب كل الأقراص الصلبة من الحواسيب"، إذ قيل لهم: "كل شيء انتهى، ولن نكون مسؤولين عنكم بعد اليوم، وستصلكم هوياتكم المدنية بعد أيام".

أما الروس، فأوضح الرئيس السوري أحمد الشرع مرارا أنه تواصل معهم بعد المعارك بمفاوضات انتهت بوعد روسي بعدم التدخل. (العربية) 
مواضيع ذات صلة
ممثل سوريّ عن بشار الأسد: "أقل شي ممكن أبزق عليه" (فيديو)
lebanon 24
09/12/2025 16:19:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" نقلا عن مصادر: كمال حسن رئيس المخابرات السوري السابق ورامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري السابق بشار الأسد يخططان من المنفى "لانتفاضتين" في سوريا
lebanon 24
09/12/2025 16:19:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن السوري يلقي القبض على نمير بديع الأسد ابن عم بشار الأسد (العربية)
lebanon 24
09/12/2025 16:19:27 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا تستهدف إسرائيل هؤلاء في "حزب الله"؟
lebanon 24
09/12/2025 16:19:27 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة فرانس برس

الجيش السوري

حسن نصرالله

بشار الأسد

الإيرانية

دبلوماسي

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2025-12-09
08:48 | 2025-12-09
08:39 | 2025-12-09
08:34 | 2025-12-09
08:30 | 2025-12-09
08:06 | 2025-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24