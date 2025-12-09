18
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
11
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إيران تكشف عن لغم مضاد للمسيّرات... هكذا يعمل
Lebanon 24
09-12-2025
|
06:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الجيش
الإيراني
عن لغم أرضي مضاد للطائرات المسيّرة، أطلق عليه اسم "جلجالة".
Advertisement
ويُخصص هذا السلاح لمكافحة الطائرات الصغيرة المحلقة على ارتفاع منخفض، مثل طائرات "FPV" الانتحارية والطائرات المتعددة المراوح.
ويعتمد اللغم على مستشعرات صوتية تلتقط أصوات المحركات وضوضاء المراوح لاكتشاف الطائرات المستهدفة. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: صواريخ مضادة للدبابات استهدفت قواتنا التي كانت تعمل على تدمير بنى تحتية في رفح
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: صواريخ مضادة للدبابات استهدفت قواتنا التي كانت تعمل على تدمير بنى تحتية في رفح
09/12/2025 16:19:40
09/12/2025 16:19:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر أمني سوداني: المضادات الأرضية تتصدى لمسيرات انقضاضية في مدينة الدمازين جنوبي البلاد
Lebanon 24
مصدر أمني سوداني: المضادات الأرضية تتصدى لمسيرات انقضاضية في مدينة الدمازين جنوبي البلاد
09/12/2025 16:19:40
09/12/2025 16:19:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الحدث: المضادات الأرضية التابعة للجيش السوداني تتصدى لمسيرات بأم درمان
Lebanon 24
الحدث: المضادات الأرضية التابعة للجيش السوداني تتصدى لمسيرات بأم درمان
09/12/2025 16:19:40
09/12/2025 16:19:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": هكذا ينقل المسيّرات من أوروبا إلى لبنان
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": هكذا ينقل المسيّرات من أوروبا إلى لبنان
09/12/2025 16:19:40
09/12/2025 16:19:40
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
الإيراني
روسيا
إيرا
تابع
قد يعجبك أيضاً
"جبار"... دولة عربيّة تكشف عن سلاحها الجديد المُدمّر
Lebanon 24
"جبار"... دولة عربيّة تكشف عن سلاحها الجديد المُدمّر
09:00 | 2025-12-09
09/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقترح إستخدام البراميل المتفجرة.. توقيف فايق مياسة في اللاذقية
Lebanon 24
مقترح إستخدام البراميل المتفجرة.. توقيف فايق مياسة في اللاذقية
08:48 | 2025-12-09
09/12/2025 08:48:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"إنذار أحمر"... الأمطار تُغلق الشوارع في السعوديّة
Lebanon 24
"إنذار أحمر"... الأمطار تُغلق الشوارع في السعوديّة
08:39 | 2025-12-09
09/12/2025 08:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تشديد الإجراءات الأمنية.. فتح معبر اللنبي أمام المساعدات من الأردن إلى غزة
Lebanon 24
بعد تشديد الإجراءات الأمنية.. فتح معبر اللنبي أمام المساعدات من الأردن إلى غزة
08:34 | 2025-12-09
09/12/2025 08:34:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إغتيال طبطبائي... من يتّخذ القرار العسكريّ في "حزب الله"؟
Lebanon 24
بعد إغتيال طبطبائي... من يتّخذ القرار العسكريّ في "حزب الله"؟
08:30 | 2025-12-09
09/12/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
Lebanon 24
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
02:30 | 2025-12-09
09/12/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار من أسلحة ثقيلة وتحرّك دبابات... هذا ما يحدث في الجنوب الآن
Lebanon 24
إطلاق نار من أسلحة ثقيلة وتحرّك دبابات... هذا ما يحدث في الجنوب الآن
10:50 | 2025-12-08
08/12/2025 10:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يتم نقل لبنان من ضفة الى اخرى؟
Lebanon 24
هل يتم نقل لبنان من ضفة الى اخرى؟
11:00 | 2025-12-08
08/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لا يزال خطيراً".. موقع أميركي يُحذّر إسرائيل من مناورتها الخطيرة ضد "حزب الله"
Lebanon 24
"لا يزال خطيراً".. موقع أميركي يُحذّر إسرائيل من مناورتها الخطيرة ضد "حزب الله"
10:30 | 2025-12-08
08/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير: أزمة قد تهز إسرائيل
Lebanon 24
تقرير: أزمة قد تهز إسرائيل
13:30 | 2025-12-08
08/12/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:00 | 2025-12-09
"جبار"... دولة عربيّة تكشف عن سلاحها الجديد المُدمّر
08:48 | 2025-12-09
مقترح إستخدام البراميل المتفجرة.. توقيف فايق مياسة في اللاذقية
08:39 | 2025-12-09
"إنذار أحمر"... الأمطار تُغلق الشوارع في السعوديّة
08:34 | 2025-12-09
بعد تشديد الإجراءات الأمنية.. فتح معبر اللنبي أمام المساعدات من الأردن إلى غزة
08:30 | 2025-12-09
بعد إغتيال طبطبائي... من يتّخذ القرار العسكريّ في "حزب الله"؟
08:06 | 2025-12-09
الجيش الإسرائيلي أطلق النار في ريف القنيطرة
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
09/12/2025 16:19:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
09/12/2025 16:19:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
09/12/2025 16:19:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24