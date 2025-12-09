إيران تكشف عن لغم مضاد للمسيّرات... هكذا يعمل

كشف الجيش عن لغم أرضي مضاد للطائرات المسيّرة، أطلق عليه اسم "جلجالة".

ويُخصص هذا السلاح لمكافحة الطائرات الصغيرة المحلقة على ارتفاع منخفض، مثل طائرات "FPV" الانتحارية والطائرات المتعددة المراوح.

ويعتمد اللغم على مستشعرات صوتية تلتقط أصوات المحركات وضوضاء المراوح لاكتشاف الطائرات المستهدفة. (روسيا اليوم)