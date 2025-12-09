Advertisement

عربي-دولي

"غير مقبولة".. ألمانيا تنتقد مجدداً استراتيجية ترامب

09-12-2025 | 06:13
رداً على نشر البيت الأبيض الأسبوع الماضي استراتيجية الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، جدد المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، انتقاداته لتلك الخطة.
واعتبر مستشار ألمانيا، خلال زيارة لولاية راينلاند بالاتينات الإقليمية، اليوم الثلاثاء، أن بعض أجزاء استراتيجية الأمن القومي الأميركية "غير مقبولة".
 
كما أكد أن بلاده وبقية الدول الأوروبية "ستدافع عن الديمقراطية الأوروبية بنفسها". وقال: "عندما يتعلق الأمر بحماية الديمقراطية في أوروبا، فإن الدول الأوروبية ستتحمل مسؤوليتها بنفسها".

إلى ذلك، شدد على ضرورة أن تصبح أوروبا أقل اعتمادًا على الولايات المتحدة، استجابةً لاستراتيجية الأمن القومي التي أصدرتها واشنطن مؤخراً، وفق ما نقلت وكالة رويترز. (العربية) 
