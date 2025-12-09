"غير مقبولة".. ألمانيا تنتقد مجدداً استراتيجية ترامب



واعتبر مستشار ، خلال زيارة لولاية راينلاند بالاتينات الإقليمية، اليوم الثلاثاء، أن بعض أجزاء استراتيجية الأمن القومي الأميركية "غير مقبولة". رداً على نشر الأسبوع الماضي استراتيجية الأمن القومي للرئيس الأميركي ، جدد المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، انتقاداته لتلك الخطة.واعتبر مستشار ، خلال زيارة لولاية راينلاند بالاتينات الإقليمية، اليوم الثلاثاء، أن بعض أجزاء استراتيجية الأمن القومي الأميركية "غير مقبولة".

كما أكد أن بلاده وبقية الدول الأوروبية "ستدافع عن الأوروبية بنفسها". وقال: "عندما يتعلق الأمر بحماية الديمقراطية في ، فإن الدول الأوروبية ستتحمل مسؤوليتها بنفسها".



إلى ذلك، شدد على ضرورة أن تصبح أوروبا أقل اعتمادًا على ، استجابةً لاستراتيجية الأمن القومي التي أصدرتها مؤخراً، وفق ما نقلت وكالة . (العربية)