عربي-دولي
"غير مقبولة".. ألمانيا تنتقد مجدداً استراتيجية ترامب
Lebanon 24
09-12-2025
|
06:13
A-
A+
رداً على نشر
البيت الأبيض
الأسبوع الماضي استراتيجية الأمن القومي للرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، جدد المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، انتقاداته لتلك الخطة.
واعتبر مستشار
ألمانيا
، خلال زيارة لولاية راينلاند بالاتينات الإقليمية، اليوم الثلاثاء، أن بعض أجزاء استراتيجية الأمن القومي الأميركية "غير مقبولة".
كما أكد أن بلاده وبقية الدول الأوروبية "ستدافع عن
الديمقراطية
الأوروبية بنفسها". وقال: "عندما يتعلق الأمر بحماية الديمقراطية في
أوروبا
، فإن الدول الأوروبية ستتحمل مسؤوليتها بنفسها".
إلى ذلك، شدد على ضرورة أن تصبح أوروبا أقل اعتمادًا على
الولايات المتحدة
، استجابةً لاستراتيجية الأمن القومي التي أصدرتها
واشنطن
مؤخراً، وفق ما نقلت وكالة
رويترز
. (العربية)
