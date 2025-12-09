Advertisement

عربي-دولي

لماذا استُبِعِدَ توني بلير من "مجلس غزة"؟

Lebanon 24
09-12-2025 | 07:19
كشف مصدر عن سبب عدم رغبة المجموعة العربية والاسلامية بمشاركة رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في رئاسة أو المشاركة في اللجنة الإدارية الدولية لإدارة غزة، وقال  إن "المجموعة أبلغت الإدارة الأميركية عدم رغبتها بمشاركة بلير جاءت بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية التي لا ترغب هي الأخرى بإشراك رئيس الوزراء البريطانيّ السابق، لعدم وجود إجابات لديه حول دور السلطة في إدارة غزة وانسجام موقفه مع توجهات الحكومة الإسرائيلية".
وأكّد المصدر أنّ "الإدارة الأميركية تعاطت بشكل إيجابي مع الرغبة العربية والإسلامية في عدم مشاركة بلير في المرحلة الثانية لخطة ترامب في ما يتعلق بإدارة غزة".

وأضاف أنّ "الادارة الأميركية باتت على قناعة بضرورة وجود دور للسلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة، وأن ذلك سيتم على مراحل بدء من إدارة المعابر وصولا إلى سيطرة على كامل القطاع بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي منه". (سكاي نيوز)
