19
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
10
o
بعلبك
10
o
بشري
11
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
لماذا استُبِعِدَ توني بلير من "مجلس غزة"؟
Lebanon 24
09-12-2025
|
07:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف مصدر عن سبب عدم رغبة المجموعة العربية والاسلامية بمشاركة رئيس الوزراء
البريطاني
السابق توني بلير في رئاسة أو المشاركة في اللجنة الإدارية الدولية لإدارة غزة، وقال إن "المجموعة أبلغت
الإدارة الأميركية
عدم رغبتها بمشاركة بلير جاءت بالتنسيق مع السلطة
الفلسطينية
التي لا ترغب هي الأخرى بإشراك رئيس الوزراء البريطانيّ السابق، لعدم وجود إجابات لديه حول دور السلطة في إدارة غزة وانسجام موقفه مع توجهات الحكومة
الإسرائيلية
".
Advertisement
وأكّد المصدر أنّ "الإدارة الأميركية تعاطت بشكل إيجابي مع الرغبة العربية والإسلامية في عدم مشاركة بلير في المرحلة الثانية لخطة
ترامب
في ما يتعلق بإدارة غزة".
وأضاف أنّ "الادارة الأميركية باتت على قناعة بضرورة وجود دور للسلطة الفلسطينية في إدارة
قطاع غزة
، وأن ذلك سيتم على مراحل بدء من إدارة المعابر وصولا إلى سيطرة على كامل القطاع بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي منه". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
توني بلير المرشح لإدارة مجلس السلام في غزة يحضر قمة شرم الشيخ
Lebanon 24
توني بلير المرشح لإدارة مجلس السلام في غزة يحضر قمة شرم الشيخ
09/12/2025 18:46:35
09/12/2025 18:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: علينا التأكد من أن توني بلير سيكون مقبولا من الجميع
Lebanon 24
ترامب: علينا التأكد من أن توني بلير سيكون مقبولا من الجميع
09/12/2025 18:46:35
09/12/2025 18:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب الرئيس الفلسطيني يلتقي مع توني بلير وممثل عن الحكومة الأميركية في رام الله حيث ناقشوا التطورات المتعلقة بمرحلة ما بعد صدور قرار مجلس الأمن بشأن غزة
Lebanon 24
نائب الرئيس الفلسطيني يلتقي مع توني بلير وممثل عن الحكومة الأميركية في رام الله حيث ناقشوا التطورات المتعلقة بمرحلة ما بعد صدور قرار مجلس الأمن بشأن غزة
09/12/2025 18:46:35
09/12/2025 18:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا لم يطعن ريال مدريد على إيقاف لونين؟
Lebanon 24
لماذا لم يطعن ريال مدريد على إيقاف لونين؟
09/12/2025 18:46:35
09/12/2025 18:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الإدارة الأميركية
الإسرائيلية
الفلسطينية
الإسرائيلي
سكاي نيوز
البريطاني
الاسلامي
قطاع غزة
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب: حان الوقت لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا
Lebanon 24
ترامب: حان الوقت لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا
10:53 | 2025-12-09
09/12/2025 10:53:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إجتماع ثلاثي لمتابعة إتّفاق بكين.. الصين والسعوديّة وإيران دعت إلى وقف العدوان الإسرائيليّ على لبنان
Lebanon 24
إجتماع ثلاثي لمتابعة إتّفاق بكين.. الصين والسعوديّة وإيران دعت إلى وقف العدوان الإسرائيليّ على لبنان
10:34 | 2025-12-09
09/12/2025 10:34:25
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع أميركي: سلاح "حزب الله".. اختبار الحكومة اللبنانية الهشة
Lebanon 24
موقع أميركي: سلاح "حزب الله".. اختبار الحكومة اللبنانية الهشة
10:30 | 2025-12-09
09/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نجيب ساويرس: لم يسبق لي أنّ زرت تل أبيب في حياتي
Lebanon 24
نجيب ساويرس: لم يسبق لي أنّ زرت تل أبيب في حياتي
10:21 | 2025-12-09
09/12/2025 10:21:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إعدام مسؤول مصرفي صينيّ كبير بتهمة الفساد
Lebanon 24
إعدام مسؤول مصرفي صينيّ كبير بتهمة الفساد
10:14 | 2025-12-09
09/12/2025 10:14:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
Lebanon 24
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
09:30 | 2025-12-09
09/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير: أزمة قد تهز إسرائيل
Lebanon 24
تقرير: أزمة قد تهز إسرائيل
13:30 | 2025-12-08
08/12/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آليات سداد الودائع بحسب فئاتها
Lebanon 24
آليات سداد الودائع بحسب فئاتها
22:48 | 2025-12-08
08/12/2025 10:48:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الأرصاد تحذر المواطنين: رياح قوية وأمطار غزيرة حتى هذا التاريخ!
Lebanon 24
الأرصاد تحذر المواطنين: رياح قوية وأمطار غزيرة حتى هذا التاريخ!
05:06 | 2025-12-09
09/12/2025 05:06:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عام على فراره إلى روسيا… أين أصبح بشار الأسد؟
Lebanon 24
بعد عام على فراره إلى روسيا… أين أصبح بشار الأسد؟
14:00 | 2025-12-08
08/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:53 | 2025-12-09
ترامب: حان الوقت لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا
10:34 | 2025-12-09
إجتماع ثلاثي لمتابعة إتّفاق بكين.. الصين والسعوديّة وإيران دعت إلى وقف العدوان الإسرائيليّ على لبنان
10:30 | 2025-12-09
موقع أميركي: سلاح "حزب الله".. اختبار الحكومة اللبنانية الهشة
10:21 | 2025-12-09
نجيب ساويرس: لم يسبق لي أنّ زرت تل أبيب في حياتي
10:14 | 2025-12-09
إعدام مسؤول مصرفي صينيّ كبير بتهمة الفساد
10:08 | 2025-12-09
حماس تعلن استعدادها لتسليم غزة للجنة مستقلة
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
09/12/2025 18:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
09/12/2025 18:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
09/12/2025 18:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24