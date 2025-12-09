لماذا استُبِعِدَ توني بلير من "مجلس غزة"؟

Advertisement

كشف مصدر عن سبب عدم رغبة المجموعة العربية والاسلامية بمشاركة رئيس الوزراء السابق توني بلير في رئاسة أو المشاركة في اللجنة الإدارية الدولية لإدارة غزة، وقال إن "المجموعة أبلغت عدم رغبتها بمشاركة بلير جاءت بالتنسيق مع السلطة التي لا ترغب هي الأخرى بإشراك رئيس الوزراء البريطانيّ السابق، لعدم وجود إجابات لديه حول دور السلطة في إدارة غزة وانسجام موقفه مع توجهات الحكومة ".وأكّد المصدر أنّ "الإدارة الأميركية تعاطت بشكل إيجابي مع الرغبة العربية والإسلامية في عدم مشاركة بلير في المرحلة الثانية لخطة في ما يتعلق بإدارة غزة".وأضاف أنّ "الادارة الأميركية باتت على قناعة بضرورة وجود دور للسلطة الفلسطينية في إدارة ، وأن ذلك سيتم على مراحل بدء من إدارة المعابر وصولا إلى سيطرة على كامل القطاع بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي منه". (سكاي نيوز)