عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي أطلق النار في ريف القنيطرة

Lebanon 24
09-12-2025 | 08:06
أطلق الجيش الإسرائيلي النار في الهواء بهدف "فرض الأمن" في ريف القنيطرة.
وأفاد الجيش الإسرائيلي تعقيبا على تقارير حوّل إطلاق نار باتجاه سوريين في القنيطرة أن "القوات الإسرائيليّة أطلقت النار في الهواء لإبعاد مُخلّي الأمن".

كما دخلت قوة مؤلفة من سيارتين عسكريتين إحداهما مصفحة والأخرى من نوع همر من نقطة العدنانية، وقامت بنصب حاجز مؤقت على الطريق الواصل بين بلدتيّ جبا وخان أرنبة على طريق السلام في ريف القنيطرة دون إجراء عمليات تفتيش للمارة. (العربية)
ريف القنيطرة

على الطريق

إسرائيل

ريتين

