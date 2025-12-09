الجيش الإسرائيلي أطلق النار في ريف القنيطرة

Advertisement

أطلق الجيش النار في الهواء بهدف "فرض الأمن" في .وأفاد الجيش الإسرائيلي تعقيبا على تقارير حوّل إطلاق نار باتجاه سوريين في أن "القوات الإسرائيليّة أطلقت النار في الهواء لإبعاد مُخلّي الأمن".كما دخلت قوة مؤلفة من سيارتين عسكريتين إحداهما مصفحة والأخرى من نوع همر من نقطة العدنانية، وقامت بنصب حاجز مؤقت الواصل بين بلدتيّ جبا وخان أرنبة على طريق السلام في ريف القنيطرة دون إجراء عمليات تفتيش للمارة. (العربية)