مكتب نتنياهو ينفي رفضه توقيع اتفاقية أمنية مع سوريا

09-12-2025 | 09:21
نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما ذكرته تقارير صحفية عن رفضه في وقت سابق توقيع اتفاقية أمنية مع سوريا تم التوصل إليها بوساطة أمريكية، بحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرنوت".
وقال مكتب نتنياهو: "أخبار كاذبة تمامًا. كانت هناك اتصالات ولقاءات برعاية أمريكية، لكن الأمور لم تصل أبدًا إلى اتفاقيات وتفاهمات مع سوريا". 

وتواصل إسرائيل خرق اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، من خلال التوغل في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا والاعتداء على المواطنين، فيما تؤكد سوريا مطالبتها الدائمة بانسحاب القوات الإسرائيلية وتدعو المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته في وقف الممارسات العدوانية".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24