مكتب نتنياهو ينفي رفضه توقيع اتفاقية أمنية مع سوريا

نفى مكتب ما ذكرته تقارير صحفية عن رفضه في وقت سابق توقيع اتفاقية أمنية مع تم التوصل إليها بوساطة أمريكية، بحسب ما نقلته صحيفة " أحرنوت".وقال مكتب : " كاذبة تمامًا. كانت هناك اتصالات ولقاءات برعاية أمريكية، لكن الأمور لم تصل أبدًا إلى اتفاقيات وتفاهمات مع سوريا".وتواصل خرق اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، من خلال التوغل في أرياف والقنيطرة ودرعا والاعتداء على المواطنين، فيما تؤكد سوريا مطالبتها الدائمة بانسحاب القوات وتدعو إلى "تحمل مسؤولياته في وقف الممارسات العدوانية".