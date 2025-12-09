حماس تعلن استعدادها لتسليم غزة للجنة مستقلة

Advertisement

أعلن القيادي في طاهر النونو استعداد الحركة لتسليم إدارة ، "فورًا" إلى لجنة وطنية مستقلة من التكنوقراط، مشددًا على رفض أي قوة دولية تهدف لنزع سلاح القطاع بالإكراه.واستبعد النونو، قبول "أي دولة للمشاركة في قوة يكون من مهامها نزع سلاح غزة بالإكراه"، لكنه أكد جاهزية الحركة لترتيبات الحكم البديلة في القطاع.كما حمّل النونو، الإدارة مسؤولية "لجم بنيامين وإجباره على الالتزام بخطة الرئيس ترمب"، محذرًا من أن "أطماع نتنياهو تتجاوز حدود وتهدد دول المنطقة".وكشف عن أن "رفضت كل المقترحات لحل أزمة المقاتلين المحاصرين في رفح"، دون تقديم تفاصيل إضافية.وفيما يتعلق بالموقف من رئيس الوزراء الأسبق توني بلير، أوضح القيادي في حماس، أن "استبعاد بلير من مجلس السلام خطوة الصحيح".ولفت إلى أن الحركة "طلبت من الوسطاء استبعاد بلير بسبب انحيازه الصارخ لإسرائيل".أما بشأن العملاء المتعاونين مع إسرائيل، اعتبر النونو أن "أبو شباب وغيره من العملاء حكموا على أنفسهم بالقتل بتعاونهم مع إسرائيل وخيانتهم للشعب الفلسطيني". (ارم نيوز)