عربي-دولي

حماس تعلن استعدادها لتسليم غزة للجنة مستقلة

Lebanon 24
09-12-2025 | 10:08
أعلن القيادي في حماس طاهر النونو استعداد الحركة لتسليم إدارة قطاع غزة، "فورًا" إلى لجنة وطنية مستقلة من التكنوقراط، مشددًا على رفض أي قوة دولية تهدف لنزع سلاح القطاع بالإكراه.
واستبعد النونو، قبول "أي دولة للمشاركة في قوة يكون من مهامها نزع سلاح غزة بالإكراه"، لكنه أكد جاهزية الحركة لترتيبات الحكم البديلة في القطاع.

كما حمّل النونو، الإدارة الأمريكية مسؤولية "لجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإجباره على الالتزام بخطة الرئيس دونالد ترمب"، محذرًا من أن "أطماع نتنياهو تتجاوز حدود فلسطين وتهدد دول المنطقة".

وكشف عن أن إسرائيل "رفضت كل المقترحات لحل أزمة المقاتلين المحاصرين في رفح"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وفيما يتعلق بالموقف من رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، أوضح القيادي في حماس، أن "استبعاد بلير من مجلس السلام خطوة على الطريق الصحيح".

ولفت إلى أن الحركة "طلبت من الوسطاء استبعاد بلير بسبب انحيازه الصارخ لإسرائيل". 

أما بشأن العملاء المتعاونين مع إسرائيل، اعتبر النونو أن "أبو شباب وغيره من العملاء حكموا على أنفسهم بالقتل بتعاونهم مع إسرائيل وخيانتهم للشعب الفلسطيني". (ارم نيوز)
