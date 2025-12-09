إعدام مسؤول مصرفي صينيّ كبير بتهمة الفساد

Advertisement

أعدمت السلطات باي تيان هوي المدير السابق لشركة "تشاينا هوارونغ إنترناشونال هولدينغز"، بعدما أُدين في قضية فساد ضخمة، جراء تلقيه أكثر من 156 مليون دولار مقابل مناقصة للحصول على مشاريع وتمويلها بين العامين 2014 و2018.وبحسب قناة "سي سي تي في"، وصفت جرائم باي تيان هوي بأنّها "خطيرة للغاية".وأشارت إلى أنه أُعدم الثلاثاء في تيانجين البلاد، بعدما ودع أقاربه. (روسيا اليوم)