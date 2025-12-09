Advertisement

عربي-دولي

إعدام مسؤول مصرفي صينيّ كبير بتهمة الفساد

Lebanon 24
09-12-2025 | 10:14
A-
A+
Doc-P-1452819-639008975706254666.jpg
Doc-P-1452819-639008975706254666.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعدمت السلطات الصينية باي تيان هوي المدير السابق لشركة "تشاينا هوارونغ إنترناشونال هولدينغز"، بعدما أُدين في قضية فساد ضخمة، جراء تلقيه أكثر من 156 مليون دولار مقابل مناقصة للحصول على مشاريع وتمويلها بين العامين 2014 و2018.
Advertisement

وبحسب قناة "سي سي تي في"، وصفت المحكمة العليا جرائم باي تيان هوي بأنّها "خطيرة للغاية".

وأشارت إلى أنه أُعدم صباح اليوم الثلاثاء في تيانجين شمال شرق البلاد، بعدما ودع أقاربه. (روسيا اليوم)
 
 


مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الصينية: مسؤول عسكري صيني كبير يلتقي وزير الدفاع الروسي
lebanon 24
09/12/2025 18:44:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.. إيران تعلن إعدام شخص
lebanon 24
09/12/2025 18:44:26 Lebanon 24 Lebanon 24
في ليبيا.. سجن وزير التعليم بتهمة الفساد
lebanon 24
09/12/2025 18:44:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول ملف الأسرى في رئاسة الوزراء الإسرائيلية: نتنياهو يدعم مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
lebanon 24
09/12/2025 18:44:26 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

المحكمة العليا

روسيا اليوم

صباح اليوم

شمال شرق

الصينية

حكمت ال

العليا

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:53 | 2025-12-09
10:34 | 2025-12-09
10:30 | 2025-12-09
10:21 | 2025-12-09
10:08 | 2025-12-09
09:26 | 2025-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24