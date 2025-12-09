نجيب ساويرس: لم يسبق لي أنّ زرت تل أبيب في حياتي

Advertisement

نفى الملياردير المصري ، ما نشرته صحيفة "هآرتس" ، عن زيارته إلى بالسرّ هذا الأسبوع.وقال ساويرس على منصة "إكس": "بخصوص الخبر الخاص بزيارتي لتل أبيب، الخبر عار من الصحة ولم يسبق لي في حياتي أن زرت تل أبيب ولا أعلم من هي الجهة التي أعلنت هذا الخبر الكاذب!". (روسيا اليوم)