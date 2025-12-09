19
عربي-دولي
نجيب ساويرس: لم يسبق لي أنّ زرت تل أبيب في حياتي
Lebanon 24
09-12-2025
|
10:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفى الملياردير المصري
نجيب ساويرس
، ما نشرته صحيفة "هآرتس"
الإسرائيلية
، عن زيارته إلى
تل أبيب
بالسرّ هذا الأسبوع.
وقال ساويرس على منصة "إكس": "بخصوص الخبر الخاص بزيارتي لتل أبيب، الخبر عار من الصحة ولم يسبق لي في حياتي أن زرت تل أبيب ولا أعلم من هي الجهة التي أعلنت هذا الخبر الكاذب!". (روسيا اليوم)
