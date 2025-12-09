19
عربي-دولي
ترامب: حان الوقت لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا
Lebanon 24
09-12-2025
|
10:53
قالالرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، إنّه "حان الوقت لإجراء انتخابات رئاسية في
أوكرانيا
".
وأضاف
ترامب
خلال مقابلة صحافية: "على الشعب الأوكراني اتخاذ القرار في ذلك. وينبغي على
فلاديمير زيلينسكي
، الاطلاع على مقترحات حلّ النزاع في أوكرانيا". (سبوتنيك)
