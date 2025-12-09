Advertisement

عربي-دولي

ترامب: حان الوقت لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا

Lebanon 24
09-12-2025 | 10:53
A-
A+
Doc-P-1452838-639008997907332521.png
Doc-P-1452838-639008997907332521.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالالرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنّه "حان الوقت لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا".
Advertisement
 
وأضاف ترامب خلال مقابلة صحافية: "على الشعب الأوكراني اتخاذ القرار في ذلك. وينبغي على فلاديمير زيلينسكي، الاطلاع على مقترحات حلّ النزاع في أوكرانيا". (سبوتنيك)
 
مواضيع ذات صلة
تقرير بريطاني: حان الوقت لكي يُسلّم ترامب صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا
lebanon 24
09/12/2025 21:00:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أخبرت زيلينسكي أنه حان الوقت لإنهاء القتل وإبرام اتفاق كما قلت للرئيس بوتين
lebanon 24
09/12/2025 21:00:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مظاهرات واسعة في ليبيا تطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية فوراً
lebanon 24
09/12/2025 21:00:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: حققنا نصرا عظيما في الانتخابات الرئاسية قبل عام وسنكرر ذلك
lebanon 24
09/12/2025 21:00:11 Lebanon 24 Lebanon 24

فلاديمير زيلينسكي

دونالد ترامب

فلاديمير

زيلينسكي

سبوتنيك

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:26 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:12 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:05 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2025-12-09
13:26 | 2025-12-09
13:12 | 2025-12-09
13:05 | 2025-12-09
13:00 | 2025-12-09
12:59 | 2025-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24