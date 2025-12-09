Advertisement

الخارجية الأميركية تدعو إلى وقف الدعم العسكري للأطراف المتحاربة في السودان

09-12-2025 | 12:59
أكدت لخارجية الأمريكية أن قوات الدعم السريع سيطرت بدعم من مقاتلين كولومبيين على الفاشر ونفذت عمليات قتل جماعي للمدنيين.
ودعت الجهات الخارجية الفاعلة إلى وقف تقديم الدعم العسكري والمالي للأطراف المتحاربة بالسودان.
