عربي-دولي
قذائف استهدفت محيط مطار المزة العسكري بدمشق.. ما مصدرها؟
Lebanon 24
09-12-2025
|
12:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت
وكالة الأنباء
السورية
، مساء اليوم الثلاثاء بأن 3 قذائف مجهولة المصدر استهدفت محيط
مطار المزة العسكري
في العاصمة
دمشق
.
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوري قوله: "تم استهداف محيط
مطار المزة
العسكري بدمشق بـ 3 قذائف مجهولة المصدر دون وقوع إصابات أو أضرار مادية".
وأكد المصدر أن الجهات المختصة انتشرت في محيط مطار
المزة
العسكري وبدأت التحقيقات لتحديد مصدر القذائف.
وأفادت الإخبارية السورية بالعثورعلى 4 منصات بدائية في موقع إطلاق الصواريخ على محيط مطار المزة.
وفي وقت سابق أفادت "
سانا
" بسماع دوي انفجارات في منطقة المزة بدمشق"، مشيرة إلى أن السلطات المختصة "تتحقق من طبيعتها".
مطار المزة العسكري
وكالة الأنباء
مطار المزة
السورية
باريت
سورية
سانا
