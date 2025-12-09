Advertisement

عربي-دولي

قذائف استهدفت محيط مطار المزة العسكري بدمشق.. ما مصدرها؟

Lebanon 24
09-12-2025
أفادت وكالة الأنباء السورية، مساء اليوم الثلاثاء بأن 3 قذائف مجهولة المصدر استهدفت محيط مطار المزة العسكري في العاصمة دمشق.
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوري قوله: "تم استهداف محيط مطار المزة العسكري بدمشق بـ 3 قذائف مجهولة المصدر دون وقوع إصابات أو أضرار مادية".


وأكد المصدر أن الجهات المختصة انتشرت في محيط مطار المزة العسكري وبدأت التحقيقات لتحديد مصدر القذائف.
 
وأفادت الإخبارية السورية بالعثورعلى 4 منصات بدائية في موقع إطلاق الصواريخ على محيط مطار المزة.


وفي وقت سابق أفادت "سانا" بسماع دوي انفجارات في منطقة المزة بدمشق"، مشيرة إلى أن السلطات المختصة "تتحقق من طبيعتها".
