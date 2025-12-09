قذائف استهدفت محيط مطار المزة العسكري بدمشق.. ما مصدرها؟

أفادت ، مساء اليوم الثلاثاء بأن 3 قذائف مجهولة المصدر استهدفت محيط في العاصمة .

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوري قوله: "تم استهداف محيط العسكري بدمشق بـ 3 قذائف مجهولة المصدر دون وقوع إصابات أو أضرار مادية".





وأفادت الإخبارية السورية بالعثورعلى 4 منصات بدائية في موقع إطلاق الصواريخ على محيط مطار المزة.





وفي وقت سابق أفادت " " بسماع دوي انفجارات في منطقة المزة بدمشق"، مشيرة إلى أن السلطات المختصة "تتحقق من طبيعتها".